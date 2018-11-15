В канадском Стивенсвилле пассажирский самолет приземлился без переднего шасси

Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в аэропорту канадского Стивенвилля (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Об этом 15 ноября сообщил телеканал CTV.

У Bombardier DHC-8 при посадке не вышло переднее шасси. На борту самолета авиакомпании Provincial Airlines находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа, они не пострадали.

Причины инцидента расследует Совет по безопасности на транспорте Канады. Другой информации не поступало.