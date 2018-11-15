США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма

Третий (гуманитарный) комитет Генассамблеи ООН принял представленный группой стран, в том числе Россией, проект резолюции против героизации нацизма.

За проголосовали 130 стран, против всего две — США и Украина, воздержалась 51 страна.

Такая резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

Авторами проекта выступили Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан. В своем выступлении представитель США сообщила, что "нацизм — наш самый худший враг" и "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". Но при этом она призвала остальные страны проголосовать против, так как США считают проект резолюции "политической контрверсией". Кроме того, американский дипломат заявила, что резолюция предлагает "наказывать за свободу слова".

Украинский представитель в целом повторил другими словами озвученное представительницей США, добавив, что "авторы резолюции манипулируют историческими фактами".