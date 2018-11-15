Россия выиграла право на проведение волейбольного чемпионата мира. Возможно, в Петербурге

Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира в 2022 году среди мужских команд. Это решение было принято в четверг, 15 ноября, на Конгрессе ФИВБ в Канкуне (Мексика).

«Я с большой гордостью информирую – Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность», – цитирует президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко пресс-служба ВФВ.

Ранее сообщалось, что Петербург – в числе городов-претендентов на проведение матчей чемпионата мира по волейболу. Окончательное решение по городам, а также сроки турнира будут определены на Административном совете ФИВБ в середине февраля.

Мужские чемпионаты мира проводятся с 1949 года, женские — с 1952-го. СССР проводил мировое первенство среди мужских команд дважды (1952, 1962), среди женских — трижды (1952, 1962, 1978). Россия ни разу в своей истории не принимала чемпионаты мира по волейболу. Сборная СССР шесть раз выигрывала золотые медали мужского чемпионата мира и пять раз женского. Сборная России дважды выигрывала женский турнир и ни разу мужской.