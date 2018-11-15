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Финляндия
15.11.2018 22:38
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Финляндия официально заявила о вмешательстве РФ в работу GPS во время учений НАТО

Финляндия официально заявила о вмешательстве РФ в работу GPS во время учений НАТО. Начаты дипломатические переговоры

"Помехи GPS пришли из России", – говорится в сообщении МИД Финляндии 15 ноября.

В ведомстве подтвердили, что "официальные лица Финляндии продолжают расследование подтвержденного сбоя GPS в ходе учений Trident Juncture". Финляндия считает выводы Норвегии о вмешательстве надежными, но при этом не видит необходимости открывать технические детали общественности. Инцидентом занимается правительственный комитет по внешней политике. Вопрос о вмешательстве обсуждается с Россией по дипломатическим каналам, заверили в МИДе.

"Финляндия отталкивается от того, что безопасность авиации не должна подвергаться опасности из-за подобных действий", – заявили в министерстве.

Норвежские военные также заявляли о том, что Россия создавала помехи в работе систем навигации GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018. Об этом 13 ноября сообщает агентство Associated Press. Источник помех, по мнению военных, располагался на Кольском полуострове. Глава министерства Франк Бакке-Йенсен также заявил, что подобное уже было во время российско-белорусских учений «Запад» в 2017 году.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля предположил, что за крупномасштабным сбоем системы навигации на учениях в Норвегии может стоять Россия. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что ему об этом «ничего не известно» и что «существует тенденция [безосновательно] обвинять РФ во всех смертных и иных грехах». Его поддержали другие российские политики.

Справка:

Trident Juncture-2018 («Единый трезубец») – военные учения под руководством НАТО, которые прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Учения стали самыми масштабными в своем роде с 1980-х годов. В них участаствовали 51 тыс. военных из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не входят в НАТО, но являются его партнёрами. К тренировке были привлечены 10 тыс. транспортных средств, 150 самолетов и 60 судов. Учения проводили в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в Северной Атлантике и Балтийском море, в воздушном и морском пространствах Швеции, Финляндии и Исландии. Основными целями Trident Juncture заявлена подготовка сил реагирования НАТО и проверка возможностей обороны Североатлантического альянса.


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