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Общество
15.11.2018 22:16
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Петербургская оппозиция изменит судопроизводство. Конституционный суд разрешил незарегистрированным кандидатам обжаловать итоги выборов

 

Конституционный суд РФ признал, что партии могут оспорить итоги выборов, даже если их члены не были зарегистрированы в качестве кандидатов. Петербургская «Справедливая Россия», которая указала на «несправедливую» норму, намерена воспользоваться этим правом.

В постановлении, провозглашённом 15 ноября, судьи КС велели Госдуме и правительству разобраться с частью 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ. Она даёт право обратиться в суд с иском об отмене результатов выборов только тем, кто был зарегистрирован в качестве кандидатов, — гражданам или политическим объединением.

«Для того чтобы исключить сомнения в справедливости выборов, федеральный законодатель обязан гарантировать как самим политическим партиям, так и выдвигаемым ими кандидатам судебную защиту избирательных прав», – указали в Конституционном суде.

Такую судебная защита необходимо распространить и на те партии, члены которых претендовали на депутатский мандат, но не были зарегистрированы избирательной комиссией. При этом возможность оспорить решение избиркома не должно ограничиваться трёхмесячным сроком со дня опубликования результатов выборов, который сейчас предусмотрен КАС.

Поводом стала жалоба петербургского отделения «Справедливой России», члены которой не смогли в 2014 году прорвать оборону избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) №15.  Оспорить итоги выборов партия тогда не смогла несмотря на то, что бывший председатель ИКМО №15 попал под уголовное дело. Его прекратили, но по нереабилитирующему основанию — экс председателя амнистировали.

«Скрываться за нормой, о том что оспорить результаты выборов могут лишь те избирательные объединения списки кандидатов или кандидаты которых были зарегистрированы, мне кажется, это вступать в противоречие конституции», – прокомментировал судья-докладчик Сергей Князев.

Дело регионального отделение эсэров подлежит пересмотру с учетом этой позиции.

«Мы обязательно будем оспаривать результаты выборов по муниципальному округу № 15. Кроме того, фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе, полагаю, подготовит поправки в Кодекс административного судопроизводства», – заявила руководитель петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

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