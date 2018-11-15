Смольный закупит 147 квартир для детей-сирот

Правительство Петербурга закупит 147 квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Городской комитет по госзаказу 15 ноября опубликовал соответствующую закупку.

Начальная цена контракта, исходя их стоимости квадратного метра в размере 69,5 тысяч рублей, составляет 316,8 млн рублей. Исполнитель будет обязан передать городу 147 однокомнатных квартир или студий площадью от 29 до 31 кв. м со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2019 года. Жилье должно иметь чистовую отделку и быть оборудованы газовой либо электрической плитой и сантехникой.

Ранее Смольный уже провел пять конкурсов по закупке квартир для льготных категорий горожан – ветеранов, многодетных семей и детей-сирот на 2,3 млрд рублей. По итогам аукционов контракты на приобретение 483 квартир в Красногвардейском районе город заключил с компанией «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».

Всего правительство потратит на приобретение квартир для льготников 9 млрд рублей.