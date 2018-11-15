18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 66.62р
75.54р
22:34 15.11.2018
Расширенный поиск

Общество
15.11.2018 22:04
Печать

Названные в честь фашистов улицы Рима переименуют

Власти Рима решили переименовать улицы, названные в честь фашистов, которые подписывали антисемитский «Расовый манифест». Об этом сообщает The Local.

Мэр Рима Виргиния Раджи приняла решение о переименовании двух улиц, названных в честь психиатра Артуро Донаджо и зоолога Эдоардо Заваттари. Оба ученых в 1938 году подписали так называемый «Расовый манифест», предлагавший научное обоснование антисемитской политике фашистского правительства Италии.

Спустя 80 лет новые названия для улиц предложили придумать студентам. Среди предложенных вариантов оказались в том числе имена еврейских ученых, пострадавших от рук фашистов. По словам мэра, такое участие студентов было необходимо, чтобы «граждане знали, в честь кого названы эти улицы — в честь ученых, которые имели смелость противостоять фашизму».

«Мы должны освежить воспоминания о том, что в наши дни так легко забывается (...), иначе рискуем снова пережить трагедии, подобные тем, что произошли 80 лет назад», — добавила Раджи.

Ранее мэр заявляла, что «Рим — антифашистский город», а переименование улиц послужит примером для других городов Италии, где названия улицы все еще «представляют собой позор для страны».

«Расовый манифест», подписанный учеными в 1938 году, открыл дорогу для антисемитских законов, принятых в том же году правительством лидера Национальной фашистской партии (НФП) Бенито Муссолини. По этим законам, итальянских евреев лишали гражданства, также им запрещали заниматься рядом профессий и учиться в итальянских школах. Считается, что Муссолини ввел эти нормы под влиянием своего союзника, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Источник: Лента.ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 19:00

Квартира недели в ГК «Лидер Групп»

Сегодня мы покажем европланировку площадью 41,87 кв.м. – хорошее решение для семьи из двух человек.
Компания Л1
15.11.2018 17:22

ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в «АК Барс» Банке на квартиры в ЖК «Маршал» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.11.2018 16:18

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «Альфа-Банк» и ПАО «Бинбанк»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 16:09

Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В аэропорта Шереметьево

В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.
ПАО «Группа ЛСР»
15.11.2018 14:30

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.
Setl Group
15.11.2018 12:47

Setl Group признали самой надежной компанией

«Деловой Петербург» составил Рейтинг строительных компаний-2018. В номинации «Самая надежная компания по версии брокеров» первое место присуждено Setl Group.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
15.11.2018 11:29

«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов в Хабаровск до трех раз в неделю

В зимнее расписание авиакомпании добавились рейсы по пятницам и воскресеньям.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 11:02

Осенний «LENINGRAD»

Осенним утром так приятно гулять по тропинкам живописного парка, вдыхая аромат хвойных деревьев. Смотрите, как много причудливых шишек разбросано под ногами. Осыпавшиеся иголки устилают дорожки мягким ковром, а по деревьям снуют забавные белки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
15.11.2018 11:00

Где найти «Город тысячи чудес»? ТРК «Питер Радуга» удивит покупателей

С 1 декабря по 6 января крупный торгово-развлекательный комплекс на юге Санкт-Петербурга – «Питер Радуга» - превратится в «Город тысячи чудес».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 10:36

«Победа» награждена премией за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в рамках 16-го международного форума «Крылья будущего» получила премию за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG, учрежденную компанией-производителем Boeing.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
15.11.2018 10:25

Три банка аккредитовали ЖК «Q-мир» в Московском районе

Ипотеку на квартиры в новом жилом комплексе «Q-мир» от «Аквилон Инвест» рядом с метро «Московская» сегодня можно получить в ПАО «Сбербанк», Банке «Санкт-Петербург» и «Альфа-Банке».
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
14.11.2018 18:00

Ноябрьское повышение цен в ЖК «Аэросити»

19 ноября произойдет плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе «Аэросити» от «Лидер Групп». Успейте купить квартиру по старой цене.