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Бизнес
15.11.2018 21:13
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Смольный объявил аукцион на кредитную линию в 10 млрд

 

Комитет финансов объявил аукцион на услуги по предоставлению кредитной линии с лимитом задолженности в 10 млрд рублей. Выбирать транши можно до весны 2020 года.

Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок 15 ноября, итоги подведут 3 декабря. Согласно техзаданию, период предоставления траншей ограничен 3 марта 2020 года, начальная ставка — 8,5%, срок возврата транша- 91 день. Подписание контракта, если оно состоится, само по себе не значит, что правительство кредитуется хотя бы на рубль. В 2013 году комитет также заключил контракт со Сбербанком на предоставление кредитной линии на сумму в 3 млрд рублей для подстраховки на случай, если другие способы погашения дефицита бюджета подведут. В итоге заём не понадобился. 

Ранее врио губернатора Александр Беглов обратил внимание комитета на то, что город живет не по средствам, размещая  долгосрочные кредитные займы, имея в виду облигации. По его словам, за заимствования предыдущих годов в проекте бюджета предусмотрены выплаты 16 млрд рублей. Он подчеркнул, что город разместил заём в виде облигаций в 2017 году на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м уже на 52 млрд. По подсчетам Беглова, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы — 620 млрд рубле

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