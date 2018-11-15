«Где умная одежда? Ее нет». В Петербурге показали моду будущего

Платья из японской бумаги, ювелирные украшения для подзарядки iPhone и новый бренд старожила петербургской промышленности «БТК Групп» – «Фонтанка» изучила проекты участников fashion-tech форума Rush.

Галина Бояркова

Отечественные дизайнеры готовы создавать одежду из умных и экологичных тканей, а изобретатели поставить им на службу искусственный интеллект. Дело за малым — объединить тех и других и найти инвесторов, готовых вкладывать в это деньги. Такую миссию взял на себя Петербургский центр кластерного развития (входит в состав Технопарка Петербруга), организовавший 15 ноября форум новых технологий в модной индустрии Rush.

«В ближайшие десять лет [на модном рынке] будет глобальный прорыв, который изменит расстановку сил», – задал направление дискуссии Сергей Дощенко, исполнительный директор международной консалтинговой компании Gartner в России. По его мнению, цифровизация и искусственный интеллект способны лишить Китай статуса мировой фабрики. «Производство вернется в те страны, где разрабатывается дизайн», – сказал он.

Подтвердить этот тезис своим примером решил производитель спецодежды «БТК Групп», представив свой новый бренд Urban Tiger на форуме Rush. Как рассказала Анастасия Пиорунская, руководитель дирекции consumer «БТК Групп», марка намерена составить конкуренцию мировым лидерам технологичной одежды Uniqlo, HallyHansen, Quicksilver, Jack Wolfskin. Ценовой диапазон будет сопоставим – 10 – 17 тысяч рублей за куртку из мембранной ткани. Но в отличие от иностранных outdoor-брендов Urban Tiger хочет предложить не только функциональные, но и модные вещи.

90% коллекции шьется в России, причем половину тканей создает сама БТК. Тут компании пригодились технологи производства спецодежды. К примеру, она выпускает мембранные ткани и флис. Но часть материалов приходится все равно закупать за рубежом. «Например, трикотаж для термобелья не нашли здесь, покупаем в Юго-Восточной Азии», – говорит Анастасия Пиорунская.

Пока одежда Urban Tiger продается через Интернет, в универмаге «У Красного моста» и магазине в ТК «Сенная». В планах компании к середине следующего года открыть 15 точек в Петербурге и других городах, в том числе флагманы в московском ТРК «Метрополис» и универмаге «Цветной». Следующий шаг — выход на рынок Европы. Через пять лет Urban Tiger будет приносить БТК 30% выручки, считает Анастасия Пиорунская.

Пока БТК вынашивает планы конкуренции с зарубежными массовыми брендами, другие участники форума пытаются играть на опережение. «Современные технологии позволяют делать кастомизированную (сделанную под конкретного человека. — Прим. ред.) вещь по цене массового производства», – рассказал Игорь Рождественский, генеральный директор акселератора «Марталь СПб». На Западе стремятся производить одежду так, чтобы наносить как можно меньше вреда окружающей среде, используя переработанные материалы, будь то пластик или даже компост, добавила Ирина Каримова, директор портала FashionEducation.

В России эти тренды тоже набирает популярность. Так, московский дизайнер Елена Стракта привезла в Петербург свежую коллекцию своего бренда Helen Stracta, в которой можно найти жакет из японской бумаги «васи» и жилет с кружевом из переработанного пластика. По словам предпринимательницы, одежду из таких материалов можно носить десятилетиями, что соответствует идеологии разумного потребления. Вот только технологией их производства Россия пока не владеет: поставки идут из Италии, Швейцарии, Японии.

«Где умная одежда? Ее нет, так как нет доступа к тканям», – заявила дизайнер Снежана Падерина, автор бренда Snezhana.NYC и недавней коллекции для геймеров, созданной в сотрудничестве с производителем видеокарт и процессоров NVIDIA. По ее словам, технология 3D-печати помогла бы дизайнерам экспериментировать с новыми материалами, а также создавать вещи под индивидуального заказчика. Так, туфли из биоразлагаемого пластика, повторяющего текстуру ткани, которые она продемонстрировала на форуме, обошлись бы покупателю в 15 тысяч рублей. Печать пары обуви на 3D-принтере заняла бы двое суток. Но пока оборудование для такого производства модельерам не по карману, если только сами производители не предоставят к нему доступ. Да и в разработку новых материалов не могут позволить себе вкладывать не только средние, но и крупные бренды.

Идеями индивидуализации и осознанного потребления пытались заинтересовать жюри и участники конкурса стартапов. «Еще наши бабушки и дедушки шили одежду по запросу, шли к тейлору (tailor — портной, англ.), но что-то сломалось», – начал свое выступление на питч-сессии Сергей Молявко, представитель облачного решения по производству одежды по запросу Sharecloth. В том же направлении мыслит стартап Retailer&Tailor, решивший объединить с помощью ИТ-платформы ателье и конечного потребителя. Создатели умной витрины Adbox решили персонализировать не моду, а рекламу. Их решение анализирует лица и поведение посетителей магазинов, чтобы потом предлагать им то, что их наверняка заинтересует.

Валерия Молодовская представила прототипы энергоэффективных аксессуаров, созданных из материала с труднопроизносимым названием KNBNNO. Разработка ученых из университета финского города Оулу позволяет накапливать энергию тела человека, которую потом можно использовать как электричество или свет. «В перспективе такие аксессуары помогут человеку подзарядить iPhone или осветить квартиру», – рассчитывает автор проекта.

Не забыт был и искусственный интеллект. Создатели платформы WandeRobe обещают раз и навсегда избавить модниц от проблемы «шкаф забит, но нечего надеть»: виртуальный помощник подберет новые вещи так, чтобы их можно было сочетать с уже имеющимся гардеробом. Сервис AI.SHA способен выбрать из миллионов товарных позиций те, которые соответствуют требованиям мусульманской моды. Решение TransFacingBeautyMaker анализирует лицо человека и выдает рекомендации для визажистов. «Тренд будущего – осознанное преображение внешности. Лицо не просто картинка, а интерфейс души», – резюмировал защитник проекта Филипп Жучков.

Представители бизнеса, присутствовавшие на форуме, уже заинтересовались разработками. «Я для себя выделил пять проектов, в которые, что называется, вложился бы», – поделился с «Фонтанкой» Константин Синюшин, управляющий партнер венчурной группы The Untitled. По его словам, есть и другие перспективные идеи, но они требуют миллионов, а не сотен тысяч долларов, которыми готова рискнуть компания.

«На меня произвела впечатление одежда из компоста, – рассказал Алексей Морозов, директор по ИТ ретейлера Concept Group. – Конечно, это не применимо с коммерческой точки зрения, скорее для расширения кругозора и понимания модных трендов». По его словам, предложенные стартапами идеи иногда дословно воспроизводят уже имеющиеся на рынке решения, но топ-менеджер видит в этом не проблему, а возможность. «Например, умные витрины у вендоров стоят внушительных денег. Покупать нам не интересно, но мы готовы тестировать в рамках пилотов для стартапов. К тому же стартап можно настроить под себя», – заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»