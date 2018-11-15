Комитет по контролю за имуществом снес склад на севере Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал ангары на Большой Озерной улице, 68, сообщили 15 ноября «Фонтанке» в ведомстве.

По данным ККИ, ранее участок площадью 1680 был сдан в аренду госпредприятию «Зодчий» Главного управления общественного питания. Но оно прекратило деятельность и договор был расторгнут в 2016 году.

Проверка, проведенная по обращению Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), показала, что земля используется и по сей день — на ней размещался ангар площадью 500 кв. м и еще одно строение площадью 100 кв.м.

Кто был хозяином сооружений, ККИ установить не удалось — предприниматели успели исчезнуть до визита сотрудников комитета.