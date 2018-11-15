ФСБ вернула «Чижик» на старые рельсы. В отношениях подрядчиков ищут признаки мошенничества

Дуэль генподрядчика трамвайной сети у «Ладожской» и его бывшего партнера перешла с арбитражного поля в уголовное. Новое оружие выбрал официально слабейший.

фото с сайта chizhik-lrt.ru/

Интерес чекистов к трамваям не ограничивается привычными маршрутами. Вслед за штаб-квартирой Горэлектротранса оперативники наведались в гнездо частного трамвая «Чижик» – офис «ЛСР-Строй». Компания пытается через суд добиться от бывшего партнера МК-20СХ больше 600 млн рублей. В этот раз вектор обратный: МК-20СХ хочет вернуть в 10 раз меньше, но зато сразу вооружившись Уголовным кодексом.

В офис «ЛСР-Строй» («дочка» «Группы ЛСР») на Казанской петербургские чекисты пришли днем 15 ноября. Заглядывали в документы, связанные с проектом «Чижик», – частной трамвайной сетью в Красногвардейском районе. Компания документы показала, а для прессы пояснила: «Сегодня в рамках расследования деятельности ООО «МК-20СХ» в офисе ООО «ЛСР-Строй» действительно проводятся дознавательные действия, поскольку находящееся в стадии банкротства ООО «МК-20СХ» состояло с ООО «ЛСР-Строй» в договорных отношениях. Дочерняя компания «Группы ЛСР» оказывает всяческое содействие соответствующим органам». По данным «Фонтанки», компания невольно оказывает содействие и самой МК-20СХ, которая стоит за плечами оперативников.

История взаимоотношений двух компаний противоречива. МК-20СХ с долей в 10% было одним из акционеров Транспортной концессионной компании (ТКК) вместе с УК «Лидер» и «Группой ЛСР». В мае 2016 ТКК подписала с городом соглашение о строительстве частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, позднее проект назвали «Чижик». Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Впоследствии МК-20СХ передала ЛСР свою долю в ТКК, однако оставалась субгенподрядчиком на объекте.

Сроки сдачи объекта переносились, концессионер и город обменивались претензиями, и в марте 2018 года «Чижик» все же поехал от Ладожской на Хасанскую улицу. К тому времени контракт с МК-20СХ был расторгнут, и как раз неотработанный аванс субгенподрядчику на 726 млн рублей назывался одной из причин задержек. По мнению «ЛСР-Строй», часть этих средств была направлена на посторонние цели. В досудебном порядке решить вопрос не удалось, и компания подала иск; правда, не к МК-20СХ, а к банку «Пересвет», который выдавал гарантии под аванс. Банк тогда же сделал ответный выстрел.

Нынешние обыски, по данным «Фонтанки», связаны с меньшими суммами, а дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено после заявления директора МК-20СХ Сергея Романова. Если просто, речь идет о том, что, по данным следствия, некто неоднократно требовал от руководства МК-20СХ денег, а оно платило. В первый раз — еще в 2015 году как гарантию включения в корпоративный договор для участия в самом конкурсе на концессию. Причем, до МК-20СХ донесли, что деньги компенсируют позже, в ходе заключения контракта на субгенподряд. Затем это повторилось, уже на стадии реализации проекта, опять же с обещанием все возместить – на этот раз за счет дополнительного соглашения к контракту. Всего вышло порядка 50 с лишним миллионов рублей, причем указывалось, что часть этих денег требуется на покрытие кредитных обязательств «ЛСР-Строй». Никакого допсоглашения заключено не было.

Совладелец МК-20СХ Сергей Серпенев от комментариев «Фонтанке» отказался. Его бывший партнер (в том числе в 2015 году) Алексей Астахов еще в марте рассказывал, что «весь 2016 и 2017 годы прошли под знаком обещаний и убытков, а когда МК-20СХ вышел из состава акционеров ТКК, он стал не нужен». 15 ноября, впрочем, Астахов тоже оказался неразговорчив. Дозвониться до гендиректора компании Сергея Романова не удалось. Не только корреспонденту — с Романовым безуспешно пытается связаться временный управляющий Станислав Османкин. Он был утвержден еще в сентябре после введения процедуры наблюдения, в рамках банкротного иска со стороны ЗАО «Экодор». По словам Османкина, Романову неоднократно направляли требования о предоставлении бухгалтерской документации, но «контакта с руководством нет никакого».

Любая новость об МК-20СХ, связанная с «Чижиком», неизменно приводит к Борису Мурашову, некогда главе КРТИ. Именно при нем компания начала резко наращивать объемы контрактов с городом, при этом, по совпадению, заместитель Мурашова Антон Суханов был дядей одного из учредителей. Затем Мурашов пересел в кресло заместителя генерального директора «Группы ЛСР» и уже на новом месте привел МК-20СХ в проект «Чижик». Примерно через год Мурашов ушел из компании, как до него поступили первый заместитель гендиректора «ЛСР-Строй» Евгений Васильев. Александр Вахмистров, председатель совета директоров «Группы ЛСР», также покинул пост.

На вопросы корреспондента «Фонтанки» Борис Мурашов сообщил лишь, что МК-20СХ никогда не перечисляла средства на погашение долгов «ЛСР-Строя» и это невозможно юридически. Интересно, что ранее Мурашов выступал по отношению к МК-20СХ с зеркальными обвинениями: «Насколько мне известно, за счет аванса они просто погасили свои предыдущие кредиты, вместо того, чтобы закупить материалы».

Между тем, продолжается и арбитражная перестрелка между бывшими партнерами. О долгой тяжбе с «Пересветом», где МК-20СХ выступает третьим лицом, но активно подает ходатайства, уже говорилось. Кроме того, «ЛСР-Строй» выиграл в арбитраже суд на 30 млн рублей, которые взыскивает в качестве незаконного обогащения. Буквально накануне МК-20СХ уступила в апелляции.

Ранее появлялась информация, что контроль над МК-20СХ намерен взять Всероссийский банк развития регионов, опорный банк Роснефти, который санирует и «Пересвет». Сообщали об этом и собеседники «Фонтанки» в самой компании, однако официально состав собственников не изменился. При этом она вновь вошла в капитал предприятия с аббревиатурой ТКК (на этот раз – Третьей концессионной компании), и в ее составе опять претендовала на трамвайные концессии (на этот раз — маршруты до Славянки и Петергофа), правда, безуспешно.

В Красногвардейском районе город продолжает работать с концессионером; недавно стало известно, что в полном объеме проект «Чижик» будет запущен к осени 2019 года, с годовым опозданием.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»