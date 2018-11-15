«Мы маргиналы — плевать». Какую музыку послушать министру Мединскому

Заочная дискуссия министра культуры и фанатов «Гражданской обороны» дошла до Культурного форума. Владимир Мединский не знает, как фанатам Летова перестать быть «маргиналами», тем более, что среди них нашлись даже бывшие «нашисты».

коллаж "Фонтанка.ру"

Диалог Владимира Мединского с ценителями творчества сибирского музыканта Егора Летова получил продолжение 15 ноября. Посредниками выступают СМИ. В разговоре с журналистами министр культуры России назвал слушателей «Гражданской обороны» маргиналами. Вдова музыканта Наталья Чумакова с помощью прессы ответила «главному по культуре в стране», что он «не имеет ни малейшего понятия», о чём говорит. Сам Мединский дать рецепт слушателям Егора Летова, как справиться со своей маргинальностью, не смог. В ответ на вопрос «Фонтанки», член кабинета министров замялся, лишь отметив, что сам он слушает музыку «хорошую». На этом фоне в дискуссию втянулся «столичный бомонд». «Фонтанка» собрала у разнообразных «маргиналов по Мединскому» рецепты для него самого.

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова советовать министру культуры хорошую музыку не стала, отметив, что он «обойдётся». Но всё же парировала Мединскому:

«Летова слушают люди из самых разных слоев общества, в том числе и чиновники, и огромная аудитория так называемых «культурных» людей, но министр культуры не имеет об этом ни малейшего понятия. Про аэропорт имени Егора мне, честно говоря, просто смешно было, но уже реально поднадоело. Почему я должна комментировать какую-то чушь? И так понятно, что этого не произойдет. Одна моя подруга, известный кинокритик, предложила назвать его именем космический корабль. Вот это было бы красиво. И корабль — это не спутник, который крутится на орбите, а потом падает на Землю и сгорает. Этот корабль уходит в далекий космос».

Поэт, участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша комментировать идеи строительства партий в честь Летова или цитаты министра культуры не захотел, но про лидера «Гражданской обороны», который в 80-е записывался на студии «АукцЫон», высказался:

«Надеюсь, что Владимир Мединский послушал Летова прежде, чем говорить о нём. Советовать ему хорошую музыку мне сложно. Просто потому, что на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то нравится Clash, а кому-то Цой, Курёхин и Гребенщиков. Мне современную музыку переслушивать почти никогда не хочется. Ничего не штырит. Разве что группу 25/17 переслушал несколько раз подряд. Последний их альбом. Там есть какие-то общие с Егором моменты. Они ведь тоже из Омска. Что касается увековечивания памяти Егора, то, несмотря на его всепланетный масштаб, называть его именем нужно что-то у него на родине, в Омске. Но я не знаю, что именно».

Режиссёр видеоклипов 25/17, актриса Юлия Ауг, прямо призналась, что она и есть тот самый «маргинал по Мединскому», она уверена, что подобное определение лестно:

«Мединскому из хорошей музыки в качестве звуковой терапии я бы посоветовала послушать пластинку проекта «Лёд 9». Вот с трека «Русская идея» пусть прямо и начнёт! Ему было бы полезно. Насчёт аэропорта имени Летова я не уверена вообще. Нужно ли это? Назвали бы, было бы неплохо, но не при этой власти. Летов прекрасен сам по себе. Он ещё долго будет всех будоражить и без присвоения его имени чему угодно. А маргинал по Мединскому – это я. И веду себя так, и не скрываю этого. Но нужно пояснить, что в это слово можно вкладывать разную модальность. И в том смысле, который придаёт термину маргинал Владимир Мединский, мне кажется, что это похвала. После Мединского называть себя маргиналом можно и нужно гордо! Все маргиналы, которые слушают Летова, которых я знаю, – прекрасные люди. Маргиналы всей России, объединяйтесь! Под флагом Летова я даже с Канделаки готова объединиться в её партии!».

Сама Тина Канделаки от общения с «Фонтанкой» воздержалась, но переадресовала вопросы пресс-секретарю своей новой «Партии маргиналов» Кристине Потупчик, бывшему комиссару прокремлёвского движения «Наши»:

«Я с тем же успехом могу сказать вам, что заранее договорилась с Егором Летовым о том, чтобы «Партию маргиналов» создать, – сказала Потупчик, отвергнув предположение, что Мединский — двигатель их партии. – О хорошем не надо договариваться — оно без нашей бюрократии существует. «А что касаемо цитирования… это очень здорово — взять и привнести что-то неожиданное и новое, красивое — в то, что уже… Это как взять и достать с чердака старую игрушку, сдуть с неё пыль, подмигнуть, оживить — и да будет Праздник! Понимаешь?». Так Игорь Фёдорович говорил. И мы хотим чертов праздник, понимаете? Мы хотим прилетать в Омск со словами «винтовка — это праздник». Мы маргиналы — ну и пусть. Плевать. Для нас аэропорт Омска отныне всегда будет аэропортом имени Летова. Очень жаль, что министр глух настолько, чтобы не слышать не только мнения русского народа, который за Летова. Ну, если он глух, мы готовы со всей любовью и уважением вставить ему ушные воронки. Слушайте брата Егора, Сергея Летова. Слушайте Джи Джи Аллина. Слушайте Чайковского. Хорошая музыка — это не спущенная сверху норма. Это то, от чего вам хорошо. И если мне хорошо от музыки Летова, а меня за это считают маргиналом — черт, наверное, это с чиновниками что-то не так, а не с нами».

Известный специалист по Егору Летову, журналист Юрий Сапрыкин, против такой богемной суеты вокруг Летова. Не уверен они и в том, что Мединскому может помочь «хорошая музыка». Но кое в чём с министром всё же согласен:

«С ужасом ловлю себя на мысли, что в истории с «аэропортом имени Летова» с Мединским полностью согласен. Все те чиновники, кто сидят на высоких постах, торжественных заседаниях, если и слушают Егора, то под одеялом, тайком. И предпочитают об этом молчать. Это не официозная музыка. Её сложно сделать государственной. Это человеческая музыка. А человеческое, с точки зрения чиновников, всегда где-то с краю, нечто маргинальное. Советовать Мединскому хорошую музыку не буду. Он же взрослый уже. Поздняк метаться. Психодел 60-х ему уже не поможет. Я, конечно, верю в целительную силу музыки, но это не тот случай. В партию маргиналов имени Тины Канделаки не пойду. Вообще много всплыло вдруг фанатов Летова, которые ранее тщательно скрывали свою любовь. Имя Егора было бы действительно здорово присвоить кораблю. И не важно – тому, который идёт по морю, или летит в космосе. Главное, чтобы не было официоза. Аэропорт – официоз. А корабль – это про ту самую свободу».

Другой ценитель Летова, депутат Госдумы Виталий Милонов, который ещё лет 10 назад не стеснялся сам себя называть «фриком», «маргиналом по Мединскому» быть не захотел:

«Не совсем правильно называть миллионы, наверное, людей, слушающих творчество Летова, маргиналами. Музыка Егора Летова – это не рифмованные ругательства или что-то в этом духе, как думает кто-то. Егор, на мой взгляд, последний великий поэт России, остро чувствовавший духовную пластмассовую пропасть, в которую катится Россия. Безусловно, что Летов – поэт не для всех. Не стоит, разумеется, включать его в школьную программу или показывать его песни детям. Маргинальная составляющая его творчества – художественный приём, гротеск, крик отчаяния русского человека перед бездной глупости и жестокости. Не знаю, стоит ли называть его именем какой-то аэропорт или иной топоним. Я бы назвал его именем большой ракетный корабль или подводную лодку, которая бы берегла наши границы от врагов. В партию маргиналов Тины Канделаки не планирую идти. А Мединскому я бы посоветовал переслушать всего Бориса Гребенщикова. В том числе последний альбом Время N».

Не остался в стороне даже 74-летний Народный артист России джазмен Давид Голощекин. И он знаком с музыкой Летова. Худрук Филармонии джазовой музыки призвал министра культуры не путать маргинальность с молодостью:

«Я встречался с Мединским. Могу сказать, что в музыке он не разбирается. Ни в классической, ни тем более в Летове. Про маргиналов он категорически не прав. Я бы скорее сказал, что Шнурова слушают маргиналы, хотя нам рассказывают, что его любит элита. Я вообще адский консерватор, но понимаю, что Летов – это про молодёжь. Понятно, что его не будут слушать дядьки 50-60 лет. Его больше любят те, кому 20-30 лет. Разве они маргиналы? Они просто молодые! Назвать именем Летова что-то можно. Тот же омский аэропорт. Ведь, что мы здесь знаем об Омске? Кроме Летова, и не вспомним ничего. Он реально прославил свой город. Но это всё произойдёт не в ближайшее время. Не при этих».

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанка.ру»