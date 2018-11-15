Украинские пограничники назвали число судов, задержанных за заход в Крым. Порт приписки афишировать не стали

За посещение портов Крыма украинскими властями задержаны пятнадцать иностранных судов, а счёт потенциальных нарушителей подбирается к тысяче.

Как 15 ноября пишет агентство УНН со ссылкой на Госпогранслужбу, часть из этих плавсредств арестованы, на остальных продолжаются суды. Их держат в портах Мариуполя и Бердянска. Под каким флагом они ходят, не уточняется.

Зато в погранведомстве назвали число судов-нарушителей, которые находятся в поле зрения, – их около 940. Большинство обслуживают порты Крыма.

Напомним, погранслужба Украины задержала крымское судно «Норд» под российским флагом в Азовском море в марте 2018 года. На борту находились 10 членов экипажа, которых Киев считает украинскими гражданами, несмотря на наличие российского гражданства. Капитана судна обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.