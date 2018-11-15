«Ленфильм» выставил на аукцион участок на Тамбасова за 1,6 млрд рублей

Киностудия «Ленфильм» выставила на продажу участок вместе с находящейся на ней недвижимостью в Красносельском районе Петербурга. Информация 15 ноября появилась на сайте Единой электронной торговой площадки.

«Ленфильм» выставил на аукцион участок площадью почти 10 га с рядом нежилых помещений общей площадью более 17 тыс. кв. м, двумя цехами, складом и вспомогательным корпусом. Начальная цена составит 1,6 млрд рублей.

Два года назад «Ленфильм» не смог продать землю из-за претензий компании «Ника». Она обратилась в суд, который признал, что фирма является собственником доли участка. Тогда гендиректор киностудии Эдуард Пичугин сообщил, что стороны в рамках договоренности намерены выставить землю единым лотом.

Кроме киностудии, заказчиками аукциона выступают также ООО «Калипсо» и ООО «Дерусса Домостроение». В описании лота указано, что земельный участок находится в общей долевой собственности. Глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин пояснил, что два других заявителя – юридические наследники «Ники», в которые была преобразована компания, и подчеркнул, что все споры за участок закончились, а земля со всей недвижимостью выставлена на аукцион одним лотом.

В пресс-службе «Ленфильма» «Фонтанке» подтвердили, что планы в отношении денег от реализации участка остаются прежними. Студия намерена рассчитаться по кредиту в размере 1,5 млрд рублей, выданному банком ВТБ в 2013 году.

Участок на Тамбасова в настоящее время имеет разрешенный вид пользования – размещение объектов культуры и искусства, однако его признали пригодным для строительства жилья, поэтому интерес к лоту могут проявить девелоперы.