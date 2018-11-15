Новостройку на Галстяна потушили. С огнём в подвале боролись 35 пожарных

Огонь в строящемся здании в Московском районе Петербурга 15 ноября распространился на 50 квадратных метров. При тушении никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к половине шестого вечера пожар на улице Галстяна, 1, чёрный дым от которого наблюдали из соседних районов, полностью потушен. Огонь начался со строительных материалов в подземном паркинге и за полтора часа распространился на 50 квадратных метров.

К ликвидации привлекли 9 спецмашин и 35 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали, уточняют в ведомстве.