В Челябинске сотрудники ФСИН оставили задыхаться связанного заключённого. Им дали 21 год на четверых

Оперативники исправительной колонии в Челябинске осуждены за истязания заключённых и смерть одного из них. Воспитание физической силой, растяжками и резиновыми палками ни один из них не признал.

Как сообщает «Медиазона», 15 ноября Металлургический районный суд признал Александра Донцова, Владимира Малинина, Виктора Подкорытова и Виктора Завиялова виновными в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием.

Так квалифицировали гибель осуждённого Султана Исраилова в декабре 2015 года. По версии следствия, Донцов и Малинин били его руками, ногами и резиновыми палками, а потом накинули на шею шарф, привязали к решётке и оставили его задыхаться на «растяжке». Мужчину не спасли.

В тот же день был избит ещё один осуждённый. Его обидчиками признали Донцова, Подкорытова и Завиялова. Ему припомнили фразу «Дай я ему сливу сделаю» и попытку вывернуть жертве кончик носа.

Завиялова приговорили к трём годам, Подкорытова к трём годам и восьми месяцам, Малинина к семи годам, а Донцова — к восьми. Всего — 21 год на четверых, хотя прокуратура просила 33 года. Ещё один сотрудник ИК, которого подозревали в издевательствах, погиб, узнав о возбуждении уголовного дела. Вину никто из осуждённых не признал. Отбывать наказание экс-оперативники ФСИН будут в колонии общего режима.