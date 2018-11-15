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Общество
15.11.2018 19:06
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«США добиваются справедливости для невесты Хашкаджи и его семьи». Американцы ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста

Министерство финансов США ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом 15 ноября сообщается на официальном сайте ведомства. 

«Саудовские чиновники, против которых вводятся санкции, были связаны с отвратительным убийством Джамаля Хашкаджи. Люди, которые целенаправленно и жестоко убили журналиста, работавшего и проживавшего в США, должны столкнуться с последствиями своих действий. США продолжают прилагать все усилия для того, чтобы добиться справедливости для невесты Хашкаджи, его детей и семьи», – заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Среди тех, против кого введены санкции, – бывший советник королевского суда Сауд аль-Кахтани, полковник разведки Махер Мутреб, саудовский консул в Стамбуле Мохаммад аль-Отайби и еще 14 человек. Их активы на территории США будут заморожены, американским гражданам запрещено любое сотрудничество с ними. Интересно, что в список не попал заместитель главы саудовской разведки генерал Ахмед Ассири, который, по данным СМИ, и руководил операцией по устранению журналиста.

Напомним, 15 ноября Генпрокуратура Саудовской Аравии признала, что Хашкаджи был расчленен в здании генконсульства страны в Стамбуле. Ведомство требует смертной казни для пятерых из 11 подозреваемых.  

 

Справка:

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.

Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста. 

Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post. Во время убийства журналиста в генконсульстве якобы велась аудиозапись. Последними словами Хашкаджи было следующее: «Я задыхаюсь ... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».

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