«США добиваются справедливости для невесты Хашкаджи и его семьи». Американцы ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста

Министерство финансов США ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом 15 ноября сообщается на официальном сайте ведомства.

«Саудовские чиновники, против которых вводятся санкции, были связаны с отвратительным убийством Джамаля Хашкаджи. Люди, которые целенаправленно и жестоко убили журналиста, работавшего и проживавшего в США, должны столкнуться с последствиями своих действий. США продолжают прилагать все усилия для того, чтобы добиться справедливости для невесты Хашкаджи, его детей и семьи», – заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Среди тех, против кого введены санкции, – бывший советник королевского суда Сауд аль-Кахтани, полковник разведки Махер Мутреб, саудовский консул в Стамбуле Мохаммад аль-Отайби и еще 14 человек. Их активы на территории США будут заморожены, американским гражданам запрещено любое сотрудничество с ними. Интересно, что в список не попал заместитель главы саудовской разведки генерал Ахмед Ассири, который, по данным СМИ, и руководил операцией по устранению журналиста.

Напомним, 15 ноября Генпрокуратура Саудовской Аравии признала, что Хашкаджи был расчленен в здании генконсульства страны в Стамбуле. Ведомство требует смертной казни для пятерых из 11 подозреваемых.