Как «Газпром» купил баскетбольного хулигана ценой в миллион долларов

Американцу Брендону Дженнингсу было бы о чем поговорить с Кокориным и Мамаевым: вечеринки после проигранных матчей, драки с судьями, загадочные травмы. Теперь он начал еще и публичный конфликт с главным тренером. Но футболисты уже в московском СИЗО, а Дженнингс пока в Петербурге. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о самом ярком игроке баскетбольного «Зенита».

с сайта: basket.fc-zenit.ru

Летом «Зенит» подписал десятого номера драфта-2009 НБА Брендона Дженнингса. Этот переход казался главной бомбой межсезонья в Единой лиге ВТБ: «Газпром» привез в Петербург парня, который еще недавно зажигал в сильнейшем чемпионате мира и явно еще не до конца растерял свой талант. Другое дело, что эксперты были уверены, что это скорее бомба замедленного действия для самого «Зенита». Так всё и оказалось.

Ставка в казино

Как «Фонтанка» уже писала, у баскетбольного «Зенита» особенно и не было выбора. Из-за перестановок в штабе петербургский клуб начал трансферную компанию позже всех, когда качественных игроков на рынке почти не осталось.

Главному тренеру Василию Карасеву нужно было уже отправляться на сборы, но игроков не хватало даже для полноценной двусторонки «пять на пять». В этой ситуации Брендон Дженнингс выглядел действительно джекпотом. 8 – 9 лет назад он считался одним из самых перспективных игроков мира. Первый сезон получился отличным. В одном из матчей НБА в 2009 году он набросал 55 очков. Дженнингсу не хватило всего четырёх баллов, чтобы побить рекорд НБА по количеству набранных новичком очков в одной игре. Но дальше карьера не заладилась. Статистика становилась хуже год от года.

Постепенно Дженнингс приобрел репутацию лентяя, любителя вечеринок и обладателя кучи других вредных привычек. Всё катилось под откос. Переезд в Петербург для 28-летнего американца – объективно едва ли не последняя попытка что-то изменить. Но понимал ли это сам Дженнингс – большой вопрос.

«Трансфер Дженнингса — это ставка в казино. Все или ничего. Красное или черное. Безусловно, это имя. Вероятно, для руководства «Зенита» приятно приобрести игрока, имевшего многомиллионные контракты в НБА при солидном послужном списке. Брендон будет лидером «Зенита» по статистике — по очкам и передачам. Он любит играть с мячом. Только это отнюдь не значит, что его полезность для команды будет несомненна. Личная статистика — одно, синергия с партнерами и тренером — другое. К Дженнингсу всю карьеру было немало вопросов», – говорил в августе агент Станислав Рыжов в интервью газете «Спорт день за днем».

Сейчас можно сказать уже точно: ставка не сыграла.

Подписали против воли тренера

Как сообщил «Фонтанке» источник, близкий к руководству клуба, главный тренер Василий Карасев изначально был категорически против Дженнингса даже с учетом острой нехватки игроков. Когда член совета директоров «Зенита» Павел Одеров и генеральный директор Александр Церковный пришли к Карасеву с предложением подписать американца, главный тренер сразу сказал «нет». Ему не нужен был человек, который будет негативно влиять на командную дисциплину. Тем сильнее Карасев был удивлен, когда Одеров сообщил о подписании Дженнингса, несмотря на все аргументы против.

Рассказывают, что уже на первых сборах в Сербии Дженнингс подтвердил свою репутацию, каждый вечер проводя в местных барах и клубах. В сторис Инстаграма у Брендона регулярно появлялись отчеты с вечеринок. Но первую официальную игру дома американец провел потрясающе. Это был настоящий перформанс Дженнингса.

– Пока Брендон меня полностью устраивает, – отвечал на вопрос «Фонтанки» после игры Василий Карасев. – С игровой точки зрения все отлично. Посмотрим сейчас, как у него пойдет в нашей выездной серии, когда игры будут идти через день. Как он тут проявит себя. Выдержит ли он это. Не проявятся ли околобаскетбольные проблемы.

Проблем ждать пришлось недолго.

Загадочная травма руки

Уже в следующем матче 5 октября против «Локомотива-Кубани» (64:96) Дженнингс оказался одним из худших по показателю полезности. После матча американец, расстроенный неудачной игрой, набросился с кулаками на финского рефери Петри Мантылу. Отбить судью удалось только мускулистой охране краснодарского «Баскет-холла», где проходила игра. Инцидент был занесен в итоговый протокол.

«Дженнингсу нужно показывать себя на площадке, а не на словах. Пока он больше болтает. Мне не понравилось, как он играет. Надо как мужик играть, а не как знаете кто. Если ты крутой игрок, если ты суперзвезда, если ты приехал сюда, то доказывай все действиями, а не хлопками, захватами сзади. Я думаю, если он так будет играть дальше, то судьи его не будут любить. Он сам себе приговор подпишет», – комментировал после матча игру Дженнингса защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон.

На следующий день в третьем часу ночи командный доктор «Зенита» был экстренно вызван в номер к Дженнингсу. Инсайдеры в соцсетях уверяли, что игрок распорол руку, как говорят, открывая в нетрезвом состоянии бутылку. Что такой инцидент действительно был, «Фонтанке» подтвердил близкий к клубу источник. 9 октября на официальном сайте сине-бело-голубых появилось сообщение, что игрок не поехал на матч с «Партизаном» из-за травмы руки.

После этого инцидента Карасев, как уверяют собеседники «Фонтанки», пытался настоять на расторжении контракта с Дженнингсом, но Церковный уговорил главного тренера простить американца. И это было ошибкой.

Жизненный урок

В дальнейшем Дженнингс чередовал хорошие матчи с провальными. Например, на выезде с «Асвелом» в Еврокубке Брендона словно и вовсе не было на площадке (всего три очка при одном из лучших времени на площадке), а уже в следующей игре с одним из аутсайдеров Единой лиги ВТБ «Енисеем» он сделал 13 передач, обновив рекорд сезона, и забросил 20 очков.

После очередного провала в выездном матче с «Тюрк Телекомом» в Еврокубке (75:81) Карасев не выдержал и публично разнес американца.

«Для меня не столь важно, сколько очков будет набирать Брендон (в этом матче было всего три очка. — Ред.). Гораздо важнее то, как он будет играть в защите и как будет выполнять то, что мы от него требуем. Сегодня у него показатель «-27» за время, что он был на площадке. Для меня это просто невероятно. Он должен играть в защите, и с ним команда должна играть в тот баскетбол, который мы ставим. Да, можно промахнуться какие-то броски, это нормально. Сегодня у тебя залетело все, завтра бросок не пошел, это баскетбол. Но ты должен выкладываться на все сто процентов, играть на партнеров и делать все, чтобы твоя команда выиграла», – сказал Карасев.

Уже в следующем матче против «Пармы» игровое время Дженнингса сократилось почти вдвое: с 25 – 30 минут до 15. В последней на сегодняшний день игре с «Партизаном», которая прошла 14 ноября в Петербурге, ситуация повторилась. При этом игрок нервно реагировал каждый раз, когда Карасев его менял.

Тут уже не выдержали нервы у Брендона. Чтобы выговориться, он даже разблокировал свой Инстаграм.

«Жизненный урок: я никогда больше не сыграю за команду, в которой отец тренирует сына. Никогда!» – написал Дженнингс (в «Зените» играет сын главного тренера Сергей Карасев).

Позже запись была удалена, а Инстаграм снова заблокирован. Проблема в том, что теперь расторгнуть контракт с Дженнингсом будет в разы дороже, чем месяц назад, когда он повредил руку. Тогда можно было сослаться на нарушение режима. Сейчас формально придраться не к чему, поэтому придется выплатить сразу всю сумму по годичному контракту американца. По разным источникам, это от 500 тысяч долларов до 1,2 миллиона.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»