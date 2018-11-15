СМИ: Зиявудина Магомедова подозревают в финансовых махинациях во Франции. В них может быть замешана безработная бывшая жена миллиардера

Прокуратура Франции занимается расследованием дела, фигурантом которого является российский миллиардер Зиявудин Магомедов. Об этом 15 ноября пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, уголовное дело связано с финансовыми махинациями и уходом от налогов и было инициировано прокуратурой Лиона. Осенью должны были пройти слушания с участием Магомедова, однако их пришлось отменить, поскольку бизнесмена задержали в России по обвинению в хищениях.

Адвокаты Магомедова заявили РБК, что им ничего не известно о деле во Франции. В пресс-службе группы «Сумма» бизнесмена сказали, что только читали о налоговых претензиях во французских СМИ. Еще весной 2018-го издание L'express писало о том, что полиция якобы провела обыски в компании, связанной с Магомедовым. Речь якобы шла об отмывании денег.

При этом следователь МВД РФ на заседании суда по делу Магомедовых в Москве говорила, что уголовное дело во Франции было возбуждено против бывшей жены бизнесмена, Ольги Магомедовой. Якобы дело связано с уходом от налогов, при этом бывшая супруга миллиардера нигде официально не работает.

Сам Зиявудин Магомедов говорил, что дело возбуждено в отношении компании, которая управляла активами его бывшей жены.