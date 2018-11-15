18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 66.62р
75.54р
20:31 15.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
15.11.2018 18:36
Печать

СМИ: Зиявудина Магомедова подозревают в финансовых махинациях во Франции. В них может быть замешана безработная бывшая жена миллиардера

Прокуратура Франции занимается расследованием дела, фигурантом которого является российский миллиардер Зиявудин Магомедов. Об этом 15 ноября пишет РБК со ссылкой на свои источники. 

По данным издания, уголовное дело связано с финансовыми махинациями и уходом от налогов и было инициировано прокуратурой Лиона. Осенью должны были пройти слушания с участием Магомедова, однако их пришлось отменить, поскольку бизнесмена задержали в России по обвинению в хищениях.

Адвокаты Магомедова заявили РБК, что им ничего не известно о деле во Франции. В пресс-службе группы «Сумма» бизнесмена сказали, что только читали о налоговых претензиях во французских СМИ. Еще весной 2018-го издание L'express писало о том, что полиция якобы провела обыски в компании, связанной с Магомедовым. Речь якобы шла об отмывании денег.

При этом следователь МВД РФ на заседании суда по делу Магомедовых в Москве говорила, что уголовное дело во Франции было возбуждено против бывшей жены бизнесмена, Ольги Магомедовой. Якобы дело связано с уходом от налогов, при этом бывшая супруга миллиардера нигде официально не работает.

Сам Зиявудин Магомедов говорил, что дело возбуждено в отношении компании, которая управляла активами его бывшей жены.

Справка:

Совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в России обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160) при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге и хищении у Федеральной сетевой компании.

Преступное сообщество Магомедовых действовало по меньшей мере с 2010 года. По данным МВД, сумма ущерба составляет 2,5 млрд руб.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 19:00

Квартира недели в ГК «Лидер Групп»

Сегодня мы покажем европланировку площадью 41,87 кв.м. – хорошее решение для семьи из двух человек.
Компания Л1
15.11.2018 17:22

ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в «АК Барс» Банке на квартиры в ЖК «Маршал» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.11.2018 16:18

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «Альфа-Банк» и ПАО «Бинбанк»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 16:09

Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В аэропорта Шереметьево

В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.
ПАО «Группа ЛСР»
15.11.2018 14:30

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.
Setl Group
15.11.2018 12:47

Setl Group признали самой надежной компанией

«Деловой Петербург» составил Рейтинг строительных компаний-2018. В номинации «Самая надежная компания по версии брокеров» первое место присуждено Setl Group.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
15.11.2018 11:29

«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов в Хабаровск до трех раз в неделю

В зимнее расписание авиакомпании добавились рейсы по пятницам и воскресеньям.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 11:02

Осенний «LENINGRAD»

Осенним утром так приятно гулять по тропинкам живописного парка, вдыхая аромат хвойных деревьев. Смотрите, как много причудливых шишек разбросано под ногами. Осыпавшиеся иголки устилают дорожки мягким ковром, а по деревьям снуют забавные белки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
15.11.2018 11:00

Где найти «Город тысячи чудес»? ТРК «Питер Радуга» удивит покупателей

С 1 декабря по 6 января крупный торгово-развлекательный комплекс на юге Санкт-Петербурга – «Питер Радуга» - превратится в «Город тысячи чудес».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 10:36

«Победа» награждена премией за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в рамках 16-го международного форума «Крылья будущего» получила премию за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG, учрежденную компанией-производителем Boeing.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
15.11.2018 10:25

Три банка аккредитовали ЖК «Q-мир» в Московском районе

Ипотеку на квартиры в новом жилом комплексе «Q-мир» от «Аквилон Инвест» рядом с метро «Московская» сегодня можно получить в ПАО «Сбербанк», Банке «Санкт-Петербург» и «Альфа-Банке».
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
14.11.2018 18:00

Ноябрьское повышение цен в ЖК «Аэросити»

19 ноября произойдет плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе «Аэросити» от «Лидер Групп». Успейте купить квартиру по старой цене.