«Ему казалось, что это круто и останется незамеченным. Наивно». В Минске подростка заставили извиниться перед памятником городовому

Белорусская постовая служба заметила, как 16-летний ученик местного лицея нанес удар памятнику минскому городовому. Выходка закончилась составлением протокола за мелкое хулиганство и извинениями на камеру. Видео 15 ноября опубликовано на официальном канале МВД Республики Беларусь.

«Задержали данного правонарушителя. Опросили. Составили протокол. И передали сотрудникам Московского РУВД города Минска», – сдержанно прокомментировал инцидент Геннадий Кошелюк, инструктор по специальной подготовке 12-й патрульной роты, который и заметил нарушителя.

«Ему казалось, что это круто (наверняка хотел «срисоваться», простите за молодежный сленг, перед своим другом), а главное, думал, что все останется незамеченным. Наивно», – комментирует произошедшее на своем сайте республиканское МВД.

В качестве наказания лицеиста заставили встать напротив городового и извиниться. «Я искренне раскаиваюсь, что причинил вред этому памятнику. Сотрудникам милиции. Потому что у этого памятника своя история. И я своим поступком мог ее загрязнить. Я этого не хотел и искренне извиняюсь», – заявил молодой человек.

Подросток и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности. «Быть может, слова прощения у «Городового» помогут ему осадить свою молодецкую удаль и восстановить взаимодействия с законом», – выразило надежду в своем сообщении белорусское МВД.

Статуя городовому появилась в Минске в 2017 году в честь 100-летнего юбилея органов внутренних дел Белоруссии. Памятник поставили напротив здания МВД на улице Городской Вал.