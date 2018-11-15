Будущее за роботами. Взгляд на грядущие войны через авиасалон в Китае

Слишком много дронов. Такой вывод сделает рядовой посетитель, побывав на авиационном и аэрокосмическом салоне в Китае. Профессионал скажет, что противостоять им также будут роботы. Российским разработчикам вооружений есть что показать.

На 12-м международном авиасалоне в Чжухае у стенда российского разработчика и производителя систем воздушно-космической обороны – концерна «Алмаз-Антей» толпились любопытствующие. Хотя вряд ли кто-то из них собирался приобретать «здесь и сейчас» что-то из меню: «Шилка», «Тор», «Бук», С-300 и С-400, радиолокационные системы ближнего и дальнего обнаружения. Эти названия благодаря событиям последних лет, похоже, теперь знает каждая домохозяйка. Даже про разработку С-500 что-то слышали. Не всякая домохозяйка скажет, что С-400 собирают на Обуховском заводе в Петербурге.

Китайский авиасалон – одна из нескольких мировых площадок, где раз в два года встречаются буквально все, кто имеет отношение к авиации, космосу, ракетам, противовоздушной и противоракетной обороне. Если хотите, это один из этапов чемпионата мира в этой области. Для компаний важно обозначить здесь свой флаг. Для специалистов – вживую увидеть, чем дышат конкуренты.

Обыватель может представить, на каких самолетах он будет летать через несколько лет, а обыватель с большими деньгами – даже примерить новый бизнес-джет.

«Мы подошли к черте, за которой другие принципы построения вооружений и боевых действий, – говорят специалисты. – Следующие сражения – это битвы роботов». Взгляд неспециалиста на салон подтверждает этот прогноз: дроны всех размеров и конструкций – от миниатюрных до превосходящих фронтовой бомбардировщик; самолеты и вертолеты, несущие мощные бомбы и миниатюрные ракеты. В этом же направлении развиваются идеи инженеров, разрабатывающих вооружение для противовоздушной обороны. «Будущее за автоматическими системами противодействия», – говорят в «Алмаз-Антее», создающем это оружие.

Из разговоров о будущем под шум двигателей боевых самолетов, совершающих демонстрационные полеты, можно понять, что «Алмаз-Антей» проявляет инициативу в проектировании систем противодействия дронам. Обоснование целесообразности такой работы лежит на поверхности: «Бук» или С-300 должен без труда уничтожить небольшой автоматический летательный аппарат. Но огонь из таких установок по маленькому беспилотнику станет подтверждением пословицы «из пушки по воробьям». Стоимость ракеты – десятки и даже сотни миллионов рублей. А если атакующих беспилотников будут тысячи? Чем будем воевать, когда вслед за дронами полетят баллистические ракеты и самолеты? Сформулируем идею: противостоять дешевым беспилотным аппаратам должна такая же недорогая защита. Но это завтрашний день, хотя и очень близкий.

Фото: Александр Горшков

Возвращаясь в сегодня, конструкторы «Алмаз-Антея» отмечают очевидное: рекламу производимой ими техники делают другие страны. Может быть, за этим Россия в Сирии? Тем более что соперничество на этом рынке – не просто фигура речи, а жесткая реальность. «Конкурируют с нами активно и агрессивно. В первую очередь ценой», – подтвердил мне один из собеседников рядом с образцами китайской техники. По внешнему виду она очень похожа на наши комплексы ПВО. «Только мы не знаем их характеристик: партнеры не распространяются о своих достижениях, особенно, когда видят русских», – рассказывает собеседник. «Было бы интересно посоревноваться в стрельбах с китайцами», – размечтавшись, произнес специалист, имеющий непосредственное отношение к появлению зенитного комплекса средней дальности «Бук-М3», поступающего сейчас на вооружение. По информации СМИ, новый комплекс имеет 36 целевых каналов. Еще одно существенное отличие от предшественника – 6 ракет на пусковой установке.

По данным Рособоронэкспорта, продажи российских систем ПВО в общем объеме экспорта отечественных вооружений неуклонно растут. Поэтому неудивителен интерес профессиональных участников салона к продукции концерна. Тот же «Бук-М3» в варианте для внешних рынков получил имя «Викинг». Его создание – собственная инициатива концерна, который рассчитывает на экспортные контракты.

Посоревноваться с конкурентами были бы не прочь и создатели систем радиолокации – неотделимой части ПВО и еще одного кластера продукции «Алмаз-Антея». По их словам, пару десятков лет назад американцам было предложено устроить батл: наш радар против самолета с технологией «Стелс». Увы, не встретили понимания. «Стелс» добавил трудностей в поиске цели, но задача была решена. В метровом диапазоне «невидимка» становится заметным, а демонстрация того, как локатор обнаруживает новейший аппарат, могла негативно повлиять на продажи», – объясняют конструкторы. В будущих сражениях именно операторы РЛС выступают в роли камикадзе, так как задача нападающей стороны – в первую очередь вывести из строя системы обнаружения. Самая мощная в мире передвижная РЛС разворачивается в рабочее состояние прямо с марша всего за 15 минут, «видит» на сотни километров в даль и в высоту и с большой точностью определяет атакующий объект. Эти станции, их примерные характеристики – не секрет и предлагаются к продаже. Но в войска уже поступают новые радары, даже изображения которых еще не демонстрировались.

Фото: Александр Горшков

Потенциальные рынки для таких вооружений – страны Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южная Америка, Индия, арабские государства.

– А Китай? – спрашиваю я людей, знакомых с предметом.

– Очень трудный партнер, – говорят знатоки. – Им достаточно купить один экземпляр…

Сколько стоят такие взрослые «игрушки»? Почти в каждом случае цена определяется индивидуально в процессе переговоров сродни шахматным партиям. И не на ависалонах, где партнеры-конкуренты, потенциальные продавцы и покупатели придирчиво рассматривают достижения «народного хозяйства», инженерной мысли и пытаются разгадать планы корпораций.

Комплексная система ПВО сегодня реализована только в двух странах (вы знаете их названия), потому что это очень дорогая и технологически сложная история. Одиночный ракетный комплекс дальнего действия типа C-400 не решает всех задач противовоздушной и космической обороны. Система должна состоять из множества вооружений и техники, позволяющих обнаруживать и уничтожать цели как на самых дальних рубежах и на высотах до десятков километров, так и в непосредственной близости и на высоте от 10 метров. Судя по тому, как элементы этой системы интересовали посетителей завершившегося в середине ноября смотра, по этой части у российских специалистов есть чему поучиться. Поэтому пока ни совместных с китайцами, ни с американцами соревнований по разделу ПВО ждать не приходится. И не только из-за международной обстановки. Просто победитель получает рынок стоимостью в сотни миллиардов.

Александр Горшков,

«Фонтанка.ру»