На Зины Портновой второй раз за два дня чинят прохудившуюся трубу. О перепадах температур предупреждают 202 дома, жители замерзают

Трубопровод в Кировском районе, отремонтированный в начале недели, опять потребовал внимания коммунальщиков. Тёплой ночи петербуржцам не обещают.

На некомфортные температуры читатели пожаловались «Фонтанке» вечером 15 ноября. По их словам, Кировский район замерзает примерно по тем же адресам, которые зацепила лопнувшая труба на улице Зины Портновой. Её залатали утром 13 ноября, заменив три метра трубопровода.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили, что ремонт идёт по тому же адресу – у дома №34. Слабый участок на тепломагистрали диаметром в 500 мм обнаружили во время диагностики. Чтобы избежать прорыва в более холодное время, утром 15 ноября работы начали превентивно. К шести утра завтрашнего дня их обещают закончить.

«На период проведения ремонтных работ в 202 жилых здания горячее водоснабжение подается в полном объеме, теплоснабжение – может быть ограничено», – сообщили в компании.

Однако объявления на дверях парадных потепление обещают на четыре часа позже. По словам жителей района, в квартирах всё же похолодало, а горячая вода отсутствует. В частности, нет её в домах на проспекте Народного Ополчения.