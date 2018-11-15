Число российских туристов на финских паромах достигло исторического максимума

Пассажиропоток россиян на паромах финского оператора Viking Line за три квартала 2018 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Это больше исторического максимума 2013 года и самый большой прирост за всё время работы компании с российским сегментом, сообщили 15 ноября в пресс-службе перевозчика.

Наибольшую динамику спрос показал на пике сезона, обеспечив рост в 37% в летние месяцы. Точные цифры отдельно по пассажирам из разных стран перевозчик не раскрывает, однако, как уточнили в пресс-службе, россияне по количеству четвёртые – после финнов, шведов и эстонцев. Следом за россиянами идут китайцы, японцы и немцы.

«Практически ни одно отправление между Хельсинки, Стокгольмом и Таллином не обходится без путешественников из России. Да и в поездках на Аландские острова мы всё чаще слышим русскую речь», – говорит региональный директор Viking Line в России и странах СНГ Елена Коверо.

Любопытно, что популярность круизов не коррелирует с наземным турпотоком. С января по сентябрь трафик из России в Финляндию в сравнении с рекордным 2013 годом снизился на 30%, по сравнению с 2017-м — на 1,4%. В Viking Line также заметили, что паромные кафе увеличили выручку от обслуживания россиян в три раза.