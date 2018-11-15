Компания Валерия Израйлита сменила собственника. Портовые активы Усть-Луги уходят миллиардеру Гончарову

Владельцем 76,55% банкротящегося ОАО «Транспортно-логистический комплекс» стала группа «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова. Она попытается расплатиться с долгами ТЛК, имущество которого сейчас продается за 9,3 миллиарда рублей.

О состоявшейся сделке со ссылкой на источник в группе «Новотранс» 15 ноября сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, сделка произошла недавно, ее сумма не разглашается, а «Новотранс» планирует вывести ТЛК из процедуры банкротства, рассчитавшись со всеми его кредиторами.

На данный момент реализовать такой план будет непросто: ТЛК находится в стадии распродажи имущества, причем эта стадия очень близка к завершению — вторые торги признаны несостоявшимися, что дает основания основному кредитору — ООО «Новые коммунальные технологии», которое связывают с миллиардером Ильей Трабером — приобрести имущество компании с дисконтом. Федеральная антимонопольная служба пыталась отменить решение о признании этих торгов несостоявшимися, но 15 ноября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск организатора торгов ООО «Спутник» и отменил решение ФАС.

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, где располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Еще ТЛК принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».