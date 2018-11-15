Бюджетный кодекс показался депутатам Госдумы слишком скучным. И один парламентарий вместо обсуждения совал палец коллеге в ухо

Депутат Государственной думы решил пошутить над своим коллегой, единороссом Олегом Быковым и попытался засунуть ему палец в ухо во время обсуждения Бюджетного кодекса в нижней палате российского парламента. Видео инцидента 15 ноября опубликовало издание «Бизнес-онлайн».

В 20-секундном ролике видно, как во время обсуждения Бюджетного кодекса к уху члена Комитета по государственному строительству и законодательству тянется чья-то рука. Единоросс реагирует на прикосновение и слегка улыбается.

Кто сидит рядом с Быковым, не видно, однако, согласно плану рассадки, за ним мог находиться другой единоросс — Юрий Петров. Он является первым заместителем председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, ранее был членом совета директоров ОАО «Роснефть» и руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). До 2002 года он жил и работал в Петербурге — вел адвокатскую практику и был доцентом юридического факультета СПбГУ.

Напомним, что ранее директор «Роснефти» Игорь Сечин пошутил над министром транспорта Евгением Дитрихом, вставив в рот два драже, изображая вампира.