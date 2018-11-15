Росгвардия предложила не продавать оружие 18-летним после массового убийства в Керчи

Спустя месяц после стрельбы в Керчи Росгвардия выступила за увеличение возрастного ценза для желающих приобрести гражданское огнестрельное оружие. Об этом 15 ноября сообщил заместитель главы ведомства Сергей Лебедев.

«Мы настаиваем, поддерживаем и просим взять законодателей за основу это увеличение возраста с 18 до 21 года», – цитирует Лебедева RT со ссылкой на РИА Новости.

Ранее внести соответствующие изменения в законодательство предлагала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она к потенциальным владельцам оружия отнеслась строже: по её мнению, поднять планку необходимо до 25 лет.

Усилить контроль за оборотом оружия 25 октября потребовал президент России Владимир Путин. Конкретных предложений от Росгвардии он ждал в ближайшее время. За правила хранения гражданского оружия в ведомстве уже взялись. Новых проектов постановлений на портале проектов нормативных правовых актов пока не опубликовано.