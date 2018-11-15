Росгвардия предложила не продавать оружие 18-летним после массового убийства в Керчи
Спустя месяц после стрельбы в Керчи Росгвардия выступила за увеличение возрастного ценза для желающих приобрести гражданское огнестрельное оружие. Об этом 15 ноября сообщил заместитель главы ведомства Сергей Лебедев.
«Мы настаиваем, поддерживаем и просим взять законодателей за основу это увеличение возраста с 18 до 21 года», – цитирует Лебедева RT со ссылкой на РИА Новости.
Ранее внести соответствующие изменения в законодательство предлагала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она к потенциальным владельцам оружия отнеслась строже: по её мнению, поднять планку необходимо до 25 лет.
Усилить контроль за оборотом оружия 25 октября потребовал президент России Владимир Путин. Конкретных предложений от Росгвардии он ждал в ближайшее время. За правила хранения гражданского оружия в ведомстве уже взялись. Новых проектов постановлений на портале проектов нормативных правовых актов пока не опубликовано.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом». Следователи допросили 650 человек и пришли к выводу, что стрелок действовал в одиночку.