Им бы понедельники взять и отменить. Российская премьер-лига хочет отказаться от матчей в начале недели

Из-за низкого интереса Российская премьер-лига (РПЛ) может отказаться от проведения футбольных матчей по понедельникам. Как сообщает 15 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы РПЛ Сергея Прядкина, есть идея перенести эти игры на пятницу.

«Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем, чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает. Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках», – заявил Прядкин.

По словам главы РПЛ, этот вопрос продолжает находиться на стадии обсуждения.