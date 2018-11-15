ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы еще одним банком

Компания Л1

Компания Л1 получила аккредитацию в «АК Барс» Банке на квартиры в ЖК «Маршал» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».

Ставка по кредиту при условии внесения первого взноса в размере от 20% и предоставления полного пакета документов составляет от 9,3%. В качестве первого взноса может быть использован сертификат материнского капитала.

Сумма кредита от 500 тыс рублей до 8 млн рублей. Кредит может быть предоставлен на срок от 1 года до 25 лет.

Важно учесть, что в качестве подтверждения трудоустройства Банк не требует предоставлять трудовые книжки, а для подтверждения дохода принимаются справки по форме 2НДФЛ или выписки с зарплатного счета.

Требования, предъявляемые к заемщику: возраст от 18 до 70 лет. Предусмотрена возможность проведения межрегиональных сделок и привлечения до 4 созаемщиков с дальнейшим оформлением долевой или совместной собственности, а также досрочного погашения без комиссии с сокращением срока или размера платежа в день внесения средств.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка:

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.

ЖК комфорт-класса «Маршал» находится в Калининском районе на проспекте Блюхера. Рядом с новостройкой действуют все необходимые для комфортной жизни социальные объекты. Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент квартир: от студий до трехкомнатных. В продаже есть и СуперРИАЛы: квартиры со свободной планировкой, среди которых 44-метровые студии с 2-3 окнами. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец этого года.

ЖК "Граф Орлов" – застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

ЖК «Маршал» – застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty