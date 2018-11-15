Поножовщина поэтов. Ивана Жданова госпитализировали, Виктора Куллэ подозревают в нападении

Лауреат премии Арсения и Андрея Тарковских поэт Иван Жданов был госпитализирован в Москве с ножевым ранением. В причастности к нападению подозревается поэт Виктор Куллэ.

Потасовка стихотворцев произошла 14 ноября в доме в Юрловском проезде столицы. Об этом 15 ноября сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС. По словам источников издания в правоохранительных органах, прибывшие в злополучную квартиру полицейские обнаружили Жданова в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины 1948 года рождения были колото-резаные ранения живота. На месте преступления находился приятель поэта — 56-летний Куллэ, который признался, что причастен к нападению.

Следствию предстоит выяснить, что стало причиной произошедшего в квартире в Юрловском проезде.