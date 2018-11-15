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Поножовщина поэтов. Ивана Жданова госпитализировали, Виктора Куллэ подозревают в нападении
Лауреат премии Арсения и Андрея Тарковских поэт Иван Жданов был госпитализирован в Москве с ножевым ранением. В причастности к нападению подозревается поэт Виктор Куллэ.
Потасовка стихотворцев произошла 14 ноября в доме в Юрловском проезде столицы. Об этом 15 ноября сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС. По словам источников издания в правоохранительных органах, прибывшие в злополучную квартиру полицейские обнаружили Жданова в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины 1948 года рождения были колото-резаные ранения живота. На месте преступления находился приятель поэта — 56-летний Куллэ, который признался, что причастен к нападению.
Следствию предстоит выяснить, что стало причиной произошедшего в квартире в Юрловском проезде.
Справка:
Иван Жданов c 1975 года активно участвовал в неофициальной литературной жизни столицы. Первая же книга «Портрет» 1982 года принесла ему всесоюзную славу. Жданов считается одним из ярких представителей советского метареализма, который был популярен с конца 70-х до начала 90-х. Он также лауреат многочисленных премий, среди которых премии Андрея Белого (1988 год), Аполлона Григорьева (1997 год) и Арсения и Андрея Тарковских (2009 год).
Виктор Куллэ — поэт и последний редактор журнала «Литературное обозрение». Кроме того, Куллэ стал автором переводов на русский работ Микеланджело, сонетов и поэм Шекспира, а также полного корпуса англоязычной поэзии Бродского. Помимо этого, он выступал сценаристом программ для телеканала «Культура» и Первого канала.