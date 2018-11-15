«Золотая молодёжь» достала полицию. Водителей без прав предлагают сажать

Законопроект, ужесточающий ответственность за отсутствие у автомобилиста водительского удостоверения, подготовлен МВД России и размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке говорится: «Предлагается дополнить статью 12.7 КоАП РФ новой частью 1.1, установив в ней ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления».

О том, что ужесточение наказания для водителей без прав планируется, сообщалось в конце октября, напоминает NEWSru.com. Но тогда не уточнялось, что среди санкций будет арест. Теперь же, в ходе общественных обсуждений законопроекта, которые завершились 13 ноября, было предложено ввести максимальное наказание за повторную езду без прав в виде ареста на срок до 15 суток.

«Адекватное наказание за повторную езду без прав – наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до 480 часов», – отмечается в протоколе обсуждений.

Действующая редакция КоАП (часть 1 статьи 12.7) за управление ТС без прав предусматривает только административный штраф – от 5 до 15 тысяч рублей.

Штрафы, как считают в МВД, «не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения ПДД лицами, не имеющими прав управления транспортными средствами, в том числе лицами, в отношении которых действие такого права прекращено по медицинским показаниям».

О необходимости ужесточения действующей нормы, по мнению полиции, говорят «неоднократно имевшие место случаи, получавшие широкий общественный резонанс, когда за рулём транспортных средств многократно задерживались либо становились участниками ДТП представители так называемой «золотой молодёжи», которыми санкция в виде административного штрафа, даже при его значительном размере, фактически не воспринимается как наказание». Например, скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян несколько раз ловили за рулём после лишения прав.

При этом за последнее время зафиксирован рост подобных нарушений. За 2016 – 2017 годы и первое полугодие 2018-го ГИБДД зафиксировала 82,5 тысячи таких случаев. 7,5 тысячи водителей задерживались по статье 12.7, часть 1, КоАП РФ пять и более раз. По вине водителей, не имеющих прав, произошло более 26 тысяч ДТП, в которых погибли 4 тысячи человек и пострадали 34 тысячи.

Экспертиза законопроекта продлится до 20 ноября, после чего он должен быть внесён на рассмотрение в правительство, отмечает журнал «За рулём».