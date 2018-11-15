Воспитанника «Зенита» будут судить за пьяную езду. Он возвращается в Петербург

В Петербурге за вождение в нетрезвом виде будут судить воспитанника «Зенита» Евгения Башкирова. Он нахулиганил в Самаре, где временно играет за «Крылья Советов».

Как сообщила 15 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело Башкирова поступило мировому судье судебного участка № 129 Невского района.

Из материалов следует, что ночью 14 октября Башкиров был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Чкалова в Самаре за рулем арендованного автомобиля «Хендай». Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение.

Башкиров зарегистрирован в Петербурге, по его просьбе дело для рассмотрения направили на малую родину.

Статья 12.8 КоАП предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав до двух лет.

27-летний Башкиров — воспитанник петербургского «Зенита». Дебютировал за молодежную команду в 2009 году в матче против «Спартака». С 2012-го играет за другие клубы. В «Крыльях Советов» — два года.

В октябре 2018 года мировой судья Центрального района лишила прав на полтора года бывшего топ-менеджера «Зенит-Арены» Сергея Белкова.