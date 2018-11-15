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Общество
15.11.2018 16:32
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«Росбалт» пишет про изменение обвинения Мамаеву. Защита просит для него свободы

Полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, арестованному вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным за пьяное хулиганство, перепредъявили обвинение после вмешательства прокуратуры. 

Об этом 15 ноября пишет «Росбалт». Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, надзор нашёл нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявлении Мамаеву обвинений. Перед арестом ему инкриминировали нанесение побоев и хулиганство. Что именно изменили в Главном следственном управлении ГУ МВД, не уточняется. В московской прокуратуре посчитали преждевременным разглашать результаты расследования. 

По данным издания, адвокаты уже направили в суд ходатайство об изменении футболисту меры пресечения на освобождение под залог. Дата заседания в Тверском суде не назначена. 

Сейчас Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в «Бутырке». Там они уже вызвали недовольство других арестованных своей излишней активностью в спортзале. Тренировки футболистам в начале месяца сократили до двух раз в неделю, но разрешили иметь коврик в камере. С привычных физических нагрузок Мамаев переключился на православную литературу, рассказала журналистам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Справка:

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.

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