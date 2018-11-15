«Росбалт» пишет про изменение обвинения Мамаеву. Защита просит для него свободы

Полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, арестованному вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным за пьяное хулиганство, перепредъявили обвинение после вмешательства прокуратуры.

Об этом 15 ноября пишет «Росбалт». Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, надзор нашёл нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявлении Мамаеву обвинений. Перед арестом ему инкриминировали нанесение побоев и хулиганство. Что именно изменили в Главном следственном управлении ГУ МВД, не уточняется. В московской прокуратуре посчитали преждевременным разглашать результаты расследования.

По данным издания, адвокаты уже направили в суд ходатайство об изменении футболисту меры пресечения на освобождение под залог. Дата заседания в Тверском суде не назначена.

Сейчас Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в «Бутырке». Там они уже вызвали недовольство других арестованных своей излишней активностью в спортзале. Тренировки футболистам в начале месяца сократили до двух раз в неделю, но разрешили иметь коврик в камере. С привычных физических нагрузок Мамаев переключился на православную литературу, рассказала журналистам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.