ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

ГК «Эталон»

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «Альфа-Банк» и ПАО «Бинбанк».

Оформить ипотечный кредит от АО «Альфа-Банк» можно при условии внесения первоначального взноса от 15%. Процентная ставка в этом случае составит от 9,39%. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 50 млн рублей, срок кредитования – от 3 до 30 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредотвания можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Купить квартиру в ЖК «Охта Хаус» с помощью ипотечного кредита в ПАО «Бинбанк» можно при внесении первоначального взноса в размере от 10% от стоимости квартиры (для зарплатных клиентов банка) или от 15% (для остальных заемщиков). Процентная ставка в этом случае составит от 9,3% (ставка от 9,3% применяется при поступлении заявки от зарплатных клиентов банков группы ПАО «БИНБАНК»/ПАО «БИНБАНК Диджитал»/партнеров Банка, а так же при оформлении титульного страхования и страхования жизни. При невыполнении данных условий применяются надбавки: + 0,35 п.п. если клиент не является зарплатным клиентом банков группы ПАО «БИНБАНК»/ПАО «БИНБАНК Диджитал»/заявка не от партнера Банка; + 2 п.п. при отказе от страхования жизни; + 2 п.п. при отказе от титульного страхования). Срок кредитования от 5 до 30 лет. Возможная сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.binbank.ru

Получить более подробную информацию о покупке недвижимости с использованием кредитных средств можно в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/