Финляндия вошла в топ-7 самых безопасных для туристов стран мира

Финляндия оказалась среди семи самых безопасных стран в мире. Там уровень рисков для туристов незначительный. Такие выводы сделала компания International SOS, специализирующаяся на вопросах туристической безопасности, и консалтинговая фирма Control Risks.

На карте мира по результатам анализа все страны разделены на пять групп, в зависимости от уровня рисков: незначительный, низкий, средний, высокий и чрезвычайный. Исследовали учитывали медицинские риски (инфекционные заболевания, стандарты и доступность скорой медицинской помощи, доступ к медикаментам), уровень преступности, терроризм, войны, беспорядки и т. п.

К чрезвычайно опасным для туристов государствам составители карты отнесли, в частности, Сирию, Ливию, Афганистан. В эту категорию вошла и Восточная Украина, хотя в целом по стране уровень рисков средний, как и в России.

Безопаснее всего путешественник может чувствовать себя в Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании, Швейцарии, Словении и Люксембурге.