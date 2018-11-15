Апелляция откатила назад миллиардный аукцион на продолжение проспекта Ветеранов

13-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о том, что аукционная комиссия незаконно не допустила ПО «Возрождение» к конкурсу на продолжение проспекта Ветеранов. Согласно этому решению, заказчик должен пересмотреть заявки участников.

По информации «Фонтанки», заседание суда прошло днем 15 ноября. Ранее дирекция транспортного строительства не допустила заявку «Возрождения» , после чего компания подала иск. Параллельно заказчик заключил контракт на строительство по максимальной цене (964 млн рублей) с другим участником — компанией «Орион плюс». Арбитраж в сентябре признал недействительным протокол рассмотрения заявок, а теперь апелляция поддержала это решение. Одновременно истец в двух инстанциях отстоял обеспечительные меры в виде запрета вести строительство до рассмотрения дела. В октябре стало известно, что решением врио губернатора Александра Беглова соответствующую строчку в бюджете 2018 года сократили на 370 млн рублей.

Смольный объявил аукцион на строительство продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного еще 20 марта. Закончить планируется к середине ноября 2019 года.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что проектную документацию разрабатывала компания Setl Сity, которая строит в этом районе жилой комплекс и собирается возводить торговый.