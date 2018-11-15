«Летов — жив, Ленин — жив, а это национальный, народный опрос». Владимир Мединский уклоняется от ответов на вопросы про лидера «Гражданской обороны»

«Летов — жив». Так министр культуры Владимир Мединский ответил на вопрос «Фонтанки» о том, какие объекты, если не аэропорт, он готов назвать именем рок-музыканта. Реплика прозвучала 15 ноября на пресс-подходе после лекции Мединского на петербургском Международном культурном форуме.

Отметим, сотрудники пресс-службы Минкульта сначала заявили «Фонтанке», что вопрос остается без комментариев. Услышав фамилию «Летов», Мединский не дождался окончания вопроса и начал говорить о том, что «Летов — жив». После того, как «Фонтанка» всё-таки задала вопрос, ответ выглядел следующим образом: «Летов — жив. Леннон — жив. И Ленин — жив. Название аэропорта выбирают граждане, а не Министерство культуры. Это национальный, народный опрос».

Напомним, к лидеру группы Beatles и вождю Октябрьской революции министр апеллировал и три дня назад, когда по ошибке сообщил, что Егор Летов жив.

Ранее министр не стал подробно отвечать на вопрос нашего издания, какую музыку он посоветовал бы слушать поклонникам Егора Летова, обойдясь короткой репликой: «Хорошую». Вдова музыканта отказалась советовать министру, что слушать, и в разговоре с «Фонтанкой» предложила назвать в честь Летова космический корабль.

Напомним, 12 ноября министр культуры «воскресил» Егора Летова, чтобы объяснить, почему в его честь нельзя назвать аэропорт в рамках проекта «Великие имена России». «При жизни называть дурная примета», – заявил чиновник. 14 ноября Владимир Мединский добавил, что аудитория панк-музыканта – «маргинальная», но исключительно активная и создает скандальную ситуацию вокруг голосования по проекту. Фанаты предлагали назвать именем Летова аэропорт в Омске, но этот вариант не вошёл даже в шорт-лист «Великих имён». Сейчас на сайте Российской общественной инициативы идет сбор подписей за то, чтобы имя Летова все же включили в короткий список.