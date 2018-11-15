В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий и наградила чином. За это она заплатит 40 тысяч рублей штрафа

Начальник финансового отдела городской администрации города Новочебоксарска (Чувашия) несколько лет выписывала себе прибавку к зарплате, а в 2013-м самолично присвоила себе чин советника муниципальной службы.

Чиновница, чье имя не называется, пользовалась служебным положением, и в период с 2012 по 2016 год премировала себя почти на 108 тысяч рублей без ведома главы местной администрации. А потом и вовсе, войдя во вкус, издала приказ о присвоении себе звания советника муниципальной службы: сначала 2 класса, а затем – 1 класса «за особые отличия в службе». Решения якобы принимала комиссия, созданная начальником финансового отдела. Чины давали доплату к зарплате чиновницы из Приволжского федерального округа. Об этом 15 ноября сообщает Следственный комитет по Чувашской Республике.

Обвинению удалось доказать факт правонарушения после опроса свидетелей и экспертизы. Новочебоксарский городской суд приговорил женщину к 40 тысячам рублей штрафа, признав ее виновной в превышении должностных полномочий. Кроме того, администрации предписано уставить обстоятельства, которые помогли чиновнице много лет обогащаться за счет бюджета.