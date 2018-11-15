Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В аэропорта Шереметьево

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.

В Терминале D останутся и будет по-прежнему выполняться обслуживание 40 парных рейсов. К ним относятся восемь собственных дальневосточных рейсов Аэрофлота, летающих по трем направлениям: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. А также 32 рейса в совместной эксплуатации с дочерней авиакомпанией «Россия», выполняющихся по одиннадцати направлениям: Сочи, Магадан, Хабаровск, Краснодар, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Оренбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Южно-Сахалинск, Владивосток.

Новый пассажирский Терминал B Шереметьево предназначен для обслуживания внутренних рейсов. Пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год, общая площадь – 110 500 м2.

Для комфортного и оперативного перемещения пассажиров, в том числе трансферных, между Северным (Терминал В) и Южным (Терминалы D, E, F) терминальными комплексами Шереметьево действует межтерминальный переход (МТП) с пассажирским и багажным тоннелями. Время в пути между терминалами аэропорта составляет 4 минуты. МТП обеспечил минимальное стыковочное время до 50 минут в рамках всего аэропорта.

Пассажирам предлагается воспользоваться в круглосуточном режиме межтерминальным сообщением – подземными беспилотными поездами. Вход осуществляется через станционные комплексы «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2». Станция «Шереметьево 1» расположена на уровне первого подземного этажа Терминала В. Станция «Шереметьево 2» интегрирована с переходом между терминалами Е и D.