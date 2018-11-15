СМИ: «Роснефть» перестала продавать бензин на бирже. Это может привести к дефициту и росту цен

Одна из крупнейших нефтяных компаний России «Роснефть» 15 ноября перестала поставлять бензин и дизель на биржу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трейдеров и независимые АЗС.

По словам президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, ситуация может быть вызвана как техническим сбоем, так и быть осознанными действиями, направленными на сопротивление решению по заморозке оптовых цен.

«Роснефть» является ключевым продавцом на Петербургской товарно-сырьевой бирже, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. По словам эксперта, остановка поставок привела к тому, что спрос на бирже в разы превосходит предложение. Впрочем, другие нефтяные компании, включая ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», 15 ноября продолжали продавать топливо на бирже.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что компания выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу. Но компания не обязана поставлять все 10% от производства в день, подчеркнул он.

О том, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизирована, а цены на топливо заморожены, в понедельник президенту Владимиру Путину отчитался зампред правительства РФ Дмитрий Козак. По его словам, с учётом инфляции и повышения НДС стоимость топлива останется неизменной до конца марта 2019 года. Это результат договоренности с крупными нефтяными компаниями, которые две недели назад пообещали правительству зафиксировать мелкооптовые цены на уровне июня.

Однако на биржу требования по заморозке оптовых цен не распространяются. Ранее участники рынки также сообщали «Фонтанке», что нефтяные компании склонны трактовать понятие мелкого опыта по-разному и иногда отказывают независимым игрокам в продаже горючего по замороженным ценам, ссылаясь на его дефицит, что привело к росту биржевых расценок.