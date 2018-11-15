На Украине арестован снайпер, обвиненный в убийствах участников Евромайдана

На Украине задержан и арестован бывший снайпер отряда «Омега», подозреваемый в убийстве участников Евромайдана в 2014 году.

Об этом 15 ноября сообщает агентство «Украинские новости». По его информации, силовика задержали в конце октября, а в начале ноября суд арестовал его на 60 суток.

Вмененные бывшему силовику события относятся к 20 февраля 2014-го. Тогда на помощь «Беркуту» в центр Киева была направлена группа снайперов «Омега». Стрелков разместили на территории клуба кабинета министров Украины, откуда началась стрельба.

«В 11:28 подозреваемый выстрелил из своей снайперской винтовки ТS.М308, оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко, который в группе вместе с другими безоружными митингующими находился перед "снежной баррикадой" на ул. Институтской и никоим образом не представлял опасности работникам милиции», – описывает один из эпизодов, вменяемых фигуранту, агентство.

Полученное оппозиционером ранение было смертельным.

Силовику, уволенному при новой власти, вменяют две статьи: умышленное убийство, осуществленное общеопасным способом, и превышение полномочий.