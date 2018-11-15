На Галстяна горит высотка. В подвале дома вспыхнули стройматериалы

Чёрный дым валит из подвала новостройки в Московском районе Петербурга. Фотографиями и видео с места происшествия очевидцы делятся в соцсетях днём 15 ноября.

Пожар в доме №1 по улице Галстяна начался около 15:30. Едкий густой чёрный дым клубами вырывается из подвала 22-этажного дома. Его видно в соседних районах города.

Как объяснили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в новостройке загорелись стройматериалы. Площадь возгорания устанавливается.