Заграница на связи. Задай вопрос финским пограничникам, таможенникам и полицейским

В преддверии зимних каникул, когда десятки тысяч россиян отправятся в соседнюю Суоми, «Фонтанка» даёт возможность своим читателям спросить о наболевшем у представителей Пограничной охраны, таможни и полиции Финляндии.

Rajavartiosto (Пограничная охрана Финляндии)

Вопросы, связанные с пересечением границы, перевозкой вещей, ситуациями на дороге, финскими пошлинами и штрафами и т.п., присылайте на редакционную почту рубрики «Финляндия» suomi@fontanka.ru. Письма принимаются до 20 ноября включительно.

Перед тем, как отправить свой вопрос, убедитесь, что ответа на него нет в предыдущих публикациях:

а также на официальных сайтах Погранохраны,таможни и полиции.

Каждое из ведомств ответит на 10 вопросов, самые интересные из поступивших выберем мы. Ответы будут опубликованы в декабре.