Заграница на связи. Задай вопрос финским пограничникам, таможенникам и полицейским
В преддверии зимних каникул, когда десятки тысяч россиян отправятся в соседнюю Суоми, «Фонтанка» даёт возможность своим читателям спросить о наболевшем у представителей Пограничной охраны, таможни и полиции Финляндии.
Rajavartiosto (Пограничная охрана Финляндии)
Вопросы, связанные с пересечением границы, перевозкой вещей, ситуациями на дороге, финскими пошлинами и штрафами и т.п., присылайте на редакционную почту рубрики «Финляндия» suomi@fontanka.ru. Письма принимаются до 20 ноября включительно.
Перед тем, как отправить свой вопрос, убедитесь, что ответа на него нет в предыдущих публикациях:
- Всё, о чём вы спрашивали финских пограничников
- Всё, о чём вы спрашивали финских таможенников
- Всё, о чём вы спрашивали финских полицейских
- Спрашивали? Отвечаем
- Финская полиция разъяснила, как штрафует гонщиков
- Полезная информация,
а также на официальных сайтах Погранохраны,таможни и полиции.
Каждое из ведомств ответит на 10 вопросов, самые интересные из поступивших выберем мы. Ответы будут опубликованы в декабре.
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