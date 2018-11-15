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15.11.2018 15:52
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СК: Главврач роддома в Калининграде отказалась вводить новорождённому необходимый препарат, дождалась его смерти и указала изменить историю родов

Исполняющая обязанности главврача калининградского роддома стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следователи считают, что 41-летняя медик сделала всё, чтобы младенец, рождённый в стенах медучреждения, не выжил, и на него не пришлось бы тратить дорогостоящее лекарство. 

Как сообщает региональный Следственный комитет 15 ноября,  ребёнок родился 6 ноября. Из-за выявленных проблем со здоровьем ему необходимо было экстренно ввести лекарство. По версии следствия, главный врач приказала персоналу «принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил». Мотивировала она это тем, что препарат дорогой, и если ребёнок после него не выживет, то это скажется «ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка». Младенец умер в тот же день. Руководитель якобы заставила врачей записать в истории родов, что он родился мёртвым. 

Подозреваемую задержали. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. 

Местные СМИ уточняют, что лекарство, о котором идёт речь, производится в Италии. Флакон препарата стоит от 15 до 24 тысяч, но не считается дефицитным.

 

 

 

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