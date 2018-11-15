«Пошел четвертый год непрерывного роста». Глава петербургского комитета по промполитике отчитался об успехах

Промышленное производство в Петербурге по итогам 10 месяцев 2018 года увеличилось на 4,4%. Такие данные сообщил «Фонтанке» 15 ноября глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Только в октябре показатель вырос на 0,2%. Прошлый месяц стал 37-м по счету, когда индекс промпроизводства в Северной столице увеличивается. «Таким образом, пошел четвертый год непрерывного роста», – отметил Мейксин. Темпы роста, по сравнению с прошлым годом, ускорились, хотя и незначительно: за 10 месяцев 2017 года индекс промпроизводства подрос на 4,3%. Итоги по динамике отраслей комитет по промполитике пока не подвел. Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия быстрее всего рос выпуск у деревообработчиков (+17,6%), производителей одежды (+23,2%) и напитков (+16,3%).