Квартира недели в ГК «Лидер Групп»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Сегодня мы покажем европланировку площадью 41,87 кв.м. – хорошее решение для семьи из двух человек.

Сердце квартиры – просторная кухня-гостиная. Пространство подойдет не только для семейных вечеров, но и веселых вечеринок с гостями. За счет продуманной формы и расположения, помещение прекрасно зонируется.

При желании, кухню без труда можно отделить от гостиной с помощью декоративных перегородок или изящного, но функционального стеллажа.

Уютная спальня правильной формы 10,61 кв.м. позволит не только не экономить на комфортной кровати, но и расположить в комнате вместительный шкаф.

Украшением квартиры станет большой балкон площадью в 8,02 кв.м. с выходами в гостиную и спальню. Большие распашные двери добавят комнатам пространства и прекрасно обеспечат инсоляцию. Квартира всегда будет наполнена свежим воздухом, светом и теплом!

Прихожая достаточно вместительная: на площади в 4,55 кв.м не придется ломать голову, куда поставить шкаф для верхней одежды.

Более подробно о преимуществах этой квартиры можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ)

А также на нашем официальном сайте https://lidgroup.ru/ или в сообществе https://vk.com/lider_official

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/