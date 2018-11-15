Британский премьер отвергла возможность проведения повторного голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что окончательный выход страны из Европейского союза состоится в следующем году. Об этом 15 ноября сообщает Sky News.

«Долг парламентариев — это выполнение воли народа, которая была выражена на референдуме. <...> Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года», – сказала во время выступления в парламенте Мэй.

Премьер также подчеркнула, что повторный референдум по Brexit невозможен. Ранее более миллиона жителей королевства подписали петицию за проведение нового голосования.

Кроме того, Мэй заявила, что соглашение об условиях выхода из ЕС, которое было достигнуто накануне, не является окончательным. Октябрьская встреча премьера с членами консервативной партии закончилась конфликтом. Несколько министров, включая отвечавшего за вопросы Brexit Доминика Рааба, объявили об уходе в отставку.

Напомним, что во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступили 48,1 % избирателей.