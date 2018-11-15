Сотрудница петербургской «Почты России» присвоила миллион банка «Открытие». Деньги за неё вернули клиенты

Невский районный суд Петербурга приговорил бывшую операционистку «Почты России» за вольное обращение с чужими вкладами. Из них она возвращала миллион, тайком позаимствованный у банка «Открытие».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 ноября, 44-летнюю Елену Калганову признали виновной в растрате в крупном размере с использованием своего служебного положения — часть 3 статьи 160 УК РФ. В мае 2015 года, будучи начальницей отделения связи на Октябрьской набережной, 24, она присвоила 983 тысячи рублей, принадлежащих ПАО Банк «ФК Открытие». Деньги должны были попасть в кассу отделения, но осели в карманах начальницы.

Чтобы компенсировать присвоенное, потребовались пара месяцев и девять клиентов почты. С их счетов женщина списывала деньги, оформляя в программе поручение на выплату средств. Необходимые документы от имени граждан подписывала сама. Через год схему пришлось повторить в обратном порядке, когда одна из клиенток пришла закрывать счёт. Больше четверти миллиона на нём не было, и Калганова «одолжила» эти деньги у банка «Открытие».

«На судебном заседании подсудимая заявила о согласии с предъявленным ей обвинением», – уточнили в пресс-службе.

Сотрудница раскаялась, извинилась перед пострадавшими и получила два года условно с трёхлетним испытательным сроком.

В апреле банк «Открытие» провёл анализ договоров и выявил более сотни случаев теневого оформления кредитов на клиентов «Почты России». Ранее подобные случаи массово происходили в Ленобласти. С начала 2018 года банк «Открытие» прекратил выдачу новых потребкредитов через региональные почтовые отделения.