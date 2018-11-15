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15.11.2018 15:31
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Бывший ректор Аграрного университета задержан за миллионный откат. Он «отщипнул» от инноваций АПК

В Петербурге задержан ученый, бывший ректор Аграрного университета Виктор Ефимов. Его подозревают в получении отката за госконтракт.

Как стало известно «Фонтанке», 15 ноября к Ефимову пришли по уголовному делу, возбужденному в июне 2018 года по факту хищения более 1 млн рублей при исполнении госконтракта стоимостью 36 млн рублей на создание научно-исследовательских работ для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. Контракт был заключен в ноябре 2011 года с некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций». Деньги университет перечислил, но часть их, более 1 млн рублей, по указанию руководства вуза была возвращена на счета сотрудников Аграрного и впоследствии оказалась в распоряжении их начальников. Тогда университет возглавлял Виктор Ефимов.

В мае руководитель некоммерческой организации Слава Ходько получил полтора года колонии по своему эпизоду. Как установил Пушкинский суд, Ходько похитил 850 тысяч рублей из суммы контракта.

Впервые к Виктору Ефимову, по другому делу, приходили с обыском осенью 2017 года. Он оставался свидетелем. Серию уголовных дел начинала полиция Петербурга, эстафету у нее перехватила служба экономической безопасности регионального УФСБ.

Ефимов возглавлял вуз с 2005 по 2015 год. Ранее — секретарь Ленинградского обкома, директор макаронной фабрики, предправления «Вита-банка», претендент на пост губернатора Петербурга.

После отставки с поста ректора Ефимов якобы планировал занять пост президента вуза, но не сложилось. Он вел активную научную деятельность. Его книгу «Мертвая вода» признали экстремистской, студенты считали труды ученого сектантским бредом, но они долго занимали библиотечные полки вуза.


© Фонтанка.Ру

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