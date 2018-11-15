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Происшествия
15.11.2018 15:21
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Одно из дел по пожару в Колпино с 7 погибшими прекратили в связи с примирением сторон

Суд прекратил дело коммерсанта, возбужденное после гибели семерых рабочих при пожаре в ангаре в Колпино. У потерпевших больше нет претензий к Олегу Фригину. 

О прекращении уголовного преследования 15 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города. Олег Фригин был ответственным за пожарную безопасность в ООО «Эверест», арендовавшем ангар на улице Загородной в Колпино. Не пройдя инструктаж, он исполнял свои обязанности формально. Следствие посчитало, что следствием этого явился пожар в ночь на 13 июля 2017 года, при котором погибли семеро рабочих. 

Как отметили в пресс-службе судов, на судебном заседании 14 ноября представитель потерпевших заявил ходатайство о прекращении уголовного дела Фригина: тот оплатил транспортировку тел погибших на родину в Узбекистан (650 000 рублей) и заплатил 1 400 000 рублей компенсации на всех. Претензий к нему больше нет. 

При этом в суде продолжаются слушания в отношении предпринимательницы Юлии Забуновой — учредителя ООО «Эверест». Она, как и Фригин, сначала была арестована, потом отпущена под домашний арест. 

Справка:

Ангар, горевший в Колпинском районе Петербурга, был арендован под производство поребриков. При разборе завалов после пожара в помещении нашли бытовку, в которой жили рабочие. На площади 10 квадратных метров стояли 8 кроватей. На семи из них и обнаружили погибших мужчин. Двое находились в Северной столице без регистрации.

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