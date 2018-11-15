Министр культуры России: Нецензурная лексика в театре – признак «нездорового либерализма худруков»

Нецензурная лексика на театральной сцене – следствие «нездорового либерализма худруков», и министру культуры Владимиру Мединскому «жаль таких людей, которые не могут подобрать слов, чтобы передать эмоции». Об этом чиновник заявил 15 ноября в Манеже, где читает лекцию в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Объяснить бы я мог, но не думаю, что меня послушают, – ответил Мединский на обращение петербуржца, который попросил «объяснить» молодёжи, что не стоит использовать в речи мат. – Вы знаете, что у нас по закону запрещена ненормативная лексика в кино. Пока её не запикают и не вырежут, на экраны фильм не выйдет. Что касается театров, к сожалению, в силу, на мой взгляд, нездорового либерализма отдельных худруков ненормативная лексика проникает на сцены театров… Мне жаль таких людей, которые не могут подобрать слов, чтобы передать эмоции».

Мединский добавил, что вопрос заключается в «воспитании в семье»: «Куда от этого денешься. Воспитывайте детей».